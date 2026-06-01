Elevii și profesorii din Iași au avea două zile fără cursuri în prima săptămână din iunie. Prima pauză a fost de Ziua Copilului, iar a doua va fi vineri, 5 iunie, de Ziua Învățătorului.

Cu alte cuvinte, programul școlar se reduce la doar trei zile: marți, miercuri și joi. Pentru elevi, este o minivacanță așteptată. Pentru profesori, Ziua Învățătorului are și o încărcătură simbolică. Pentru părinți, însă, cele două întreruperi înseamnă din nou organizare, bunici chemați în ajutor, program de lucru adaptat sau soluții rapide pentru supravegherea copiilor.

Ce școli vor fi închise

Ziua liberă de 5 iunie se aplică în toate unitățile de învățământ preuniversitar. În județul Iași, rețeaua de stat include, potrivit ISJ Iași, 2 școli primare, 104 școli gimnaziale, 19 colegii naționale/colegii, 29 de licee, 17 școli profesionale, o școală postliceală, 3 creșe și 7 grădinițe cu program prelungit.

Prin urmare, nu vorbim doar despre o zi liberă trecută în calendar, ci despre o întrerupere care se simte în sute de clădiri școlare, în familii din municipiul Iași, Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău, Podu Iloaiei și din comunele județului.

În municipiul Iași, unde sunt concentrate multe dintre cele mai mari școli, colegii și licee, presiunea cade mai ales pe familiile cu copii în ciclul primar. Acolo, elevii nu pot rămâne singuri acasă, iar ziua liberă a copilului nu înseamnă automat zi liberă și pentru părinte.

Ziua Învățătorului, mai mult decât o zi fără cursuri

Ziua Învățătorului este marcată anual pe 5 iunie, data nașterii lui Gheorghe Lazăr, considerat unul dintre întemeietorii învățământului românesc modern. Dincolo de ziua liberă, momentul readuce în discuție rolul învățătorului într-o comunitate.

În clasele primare, învățătorul este primul reper școlar major al copilului. El îl învață să citească, să scrie, să socotească, dar și să stea într-un colectiv, să își gestioneze emoțiile, să pună întrebări și să capete încredere. Pentru mulți copii, relația cu învățătorul rămâne una dintre primele forme de întâlnire cu autoritatea blândă, cu disciplina și cu ideea de reușită.

În județul Iași, tema are și o dimensiune practică. Rapoartele ISJ Iași au arătat în ultimii ani că deficitul de cadre didactice calificate se resimte mai ales în mediul rural, inclusiv la învățători. Asta înseamnă că Ziua Învățătorului nu este doar o sărbătoare de calendar, ci și un prilej de a vorbi despre oamenii care țin deschise școlile, uneori în comunități unde naveta, distanțele și lipsa personalului apasă greu.

Fără recuperarea orelor

Potrivit informațiilor publicate la nivel național, ziua de 5 iunie este liberă pentru elevii și cadrele didactice din învățământul preuniversitar, iar orele nu se recuperează. În 2026, faptul că această zi cade vineri transformă prima săptămână din iunie într-una foarte scurtă.

Pentru elevii care nu sunt în clase terminale, cursurile continuă după acest episod de pauză, până la finalul anului școlar. Pentru elevii mari, începutul lunii iunie vine deja cu emoția examenelor, încheierea situațiilor școlare și ultimele zile petrecute în colectiv.

În școlile din Iași, perioada este una aglomerată: medii de încheiat, serbări, proiecte finale, recapitulări, documente școlare și pregătiri pentru examene. Chiar dacă elevii au două zile libere, pentru multe cadre didactice finalul de an nu înseamnă deloc relaxare. Corpul didactic care predă în învățământul primar (învățători și profesori pentru învățământul primar) numără cumulat peste 1.800 de posturi.

Teona SOARE