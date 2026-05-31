Credincioșii ortodocși și greco-catolici sărbătoresc astăzi, 31 mai 2026, Pogorârea Sfântului Duh, praznic cunoscut în popor sub numele de Rusalii. Este una dintre cele mai mari sărbători ale creștinătății, așezată la 50 de zile după Învierea Domnului și la zece zile după Înălțare.

În biserici, ziua este marcată prin Sfânta Liturghie, rugăciuni speciale și binecuvântarea ramurilor verzi. Pentru credincioși, Rusaliile nu sunt doar o sărbătoare din calendar, ci momentul în care cerul pare să atingă pământul, iar Duhul Sfânt coboară peste lume ca lumină, putere și mângâiere.

Pogorârea Sfântului Duh amintește de clipa în care apostolii, adunați la Ierusalim, au primit darul de a vorbi în limbi diferite și curajul de a duce mai departe mesajul lui Hristos. Din acest motiv, Rusaliile sunt considerate ziua de naștere a Bisericii creștine.

Rusaliile, sărbătoarea focului divin

Potrivit tradiției creștine, în ziua Cincizecimii, Duhul Sfânt S-a pogorât asupra apostolilor „în chip de limbi de foc”. Cei care până atunci trăiseră frica, nesiguranța și așteptarea au primit puterea de a ieși în lume și de a propovădui Evanghelia.

Această imagine a focului sfânt este una dintre cele mai puternice ale creștinismului. Focul nu distruge, ci luminează. Nu arde sufletul, ci îl trezește. Nu îndepărtează omul de lume, ci îl trimite în lume cu mai multă credință, curaj și iubire.

De aceea, Rusaliile sunt privite ca o sărbătoare a transformării. Este ziua în care frica se schimbă în curaj, tăcerea în mărturisire, iar singurătatea în comuniune. Pentru credincioși, Pogorârea Sfântului Duh înseamnă prezența vie a lui Dumnezeu în viața omului.

De ce sunt Rusaliile ziua de naștere a Bisericii

Rusaliile marchează momentul în care apostolii au început să vestească public Învierea lui Hristos. Dacă Paștele vorbește despre biruința vieții asupra morții, iar Înălțarea despre întoarcerea lui Hristos la Tatăl, Pogorârea Sfântului Duh arată că omul nu rămâne singur.

Biserica se naște din această coborâre a Duhului Sfânt peste apostoli și peste comunitatea celor adunați în rugăciune. De aceea, sărbătoarea are o semnificație profundă: credința nu este doar o trăire personală, ci și o legătură între oameni.

În ziua de Rusalii, creștinii sunt chemați să redescopere puterea rugăciunii, a iertării și a comuniunii. Este o sărbătoare care vorbește despre unitate într-o lume tot mai grăbită, despre pace într-un timp al neliniștii și despre lumină acolo unde oamenii simt că nu mai găsesc drum.

Tradiții de Rusalii. Frunze de nuc, tei și case binecuvântate

În tradiția românească, Rusaliile au o puternică încărcătură populară. În multe zone ale țării, credincioșii duc la biserică frunze de nuc sau de tei, care sunt binecuvântate și apoi așezate la icoane, la ferestre sau la porți.

Ramurile verzi amintesc de limbile de foc ale Duhului Sfânt și sunt considerate semn de protecție pentru casă și familie. În satul românesc, aceste gesturi au fost păstrate din generație în generație, ca parte a unei rânduieli în care credința, natura și viața comunității se întâlnesc.

Rusaliile sunt legate și de liniște. În popor se spune că în această zi nu este bine să faci treburi grele, să pornești certuri sau să tulburi pacea casei. Sărbătoarea este privită ca un timp al respectului, al rugăciunii și al împăcării.

Ce fac credincioșii în ziua de Rusalii

În ziua de Rusalii, credincioșii merg la biserică, se roagă pentru sănătate, pace și ajutor și participă la slujbele dedicate Pogorârii Sfântului Duh. În multe familii, sărbătoarea este urmată de mese în familie, vizite la rude și gesturi de milostenie.

Rusaliile vin imediat după Sâmbăta Morților, cunoscută drept Moșii de Vară, când credincioșii îi pomenesc pe cei trecuți la cele veșnice. Astfel, praznicul leagă două dimensiuni esențiale ale vieții creștine: memoria celor plecați și speranța în viața veșnică.

Pentru mulți oameni, Rusaliile sunt și un moment de întoarcere la rădăcini. O lumânare aprinsă, o rugăciune spusă în liniște, o ramură verde pusă la icoană sau o masă împărțită cu cei dragi devin semne simple ale unei credințe trăite în familie și comunitate.

A doua zi de Rusalii este zi liberă legală

Rusaliile sunt prăznuite timp de două zile. Luni, 1 iunie 2026, este a doua zi de Rusalii și zi liberă legală în România. În acest an, sărbătoarea se leagă și de Ziua Copilului, ceea ce dă minivacanței o semnificație aparte pentru multe familii.

Dincolo de zilele libere, de drumuri, vizite sau mese în familie, Rusaliile rămân una dintre cele mai profunde sărbători creștine. Ele vorbesc despre puterea care vine de sus, despre curajul de a merge mai departe și despre lumina care poate coborî peste om chiar și în cele mai grele timpuri.

Pentru credincioși, Pogorârea Sfântului Duh este, în fiecare an, o chemare la înnoire. Rusaliile amintesc lumii că Dumnezeu nu lucrează doar în temple și biserici, ci și în inimile oamenilor care caută pacea, iubirea și adevărul. Clara DIMA