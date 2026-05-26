Deși Poli e cu un picior și jumătate în prăpastie, primarul refuză să ia în calcul falimentul

* edilul insistă că echipa Iașului va continua în Liga a II-a și că municipalitatea caută soluții pentru salvarea și reconstrucția proiectului sportiv

Realitatea din culisele fotbalului ieșean devine tot mai apăsătoare și mai greu de ascuns. Clubul traversează una dintre cele mai delicate și tensionate perioade din ultimii ani, iar spectrul falimentului începe să planeze tot mai serios asupra echipei din Copou.

Surse din apropierea clubului susțin că mai mulți jucători au de încasat sume mari de bani de la club, că unii fotbaliști nu au mai încasat niciun ban din luna ianuarie, situație care vorbește de la sine despre gravitatea problemelor financiare. La club, în ciuda problemelor grave, atmosfera e una de optimism ponderat, chiar dacă datoriile depășesc 1,5 milioane de euro! Iar răbdarea oamenilor care încă mai țin echipa pe linia de plutire începe să se epuizeze.

În paralel, discuțiile pentru atragerea unor investitori privați continuă, însă fără rezultatele rapide pe care le așteptau atât conducerea, cât și administrația locală. Se vorbește despre doi sau trei potențiali investitori interesați să intre în proiectul fotbalistic ieșean, însă negocierile înaintează lent, iar timpul devine principalul adversar al clubului.

În tot acest context exploziv, primarul Mihai Chirica încearcă să transmită un mesaj de calm și optimism, refuzând să ia în calcul scenariul falimentului. Edilul insistă că echipa va continua în Liga a II-a și că municipalitatea caută soluții pentru salvarea și reconstrucția proiectului sportiv. „Fotbalul ieșean are nevoie de stabilitate financiară și de un proiect solid, capabil să aducă performanță sustenabilă. Deschiderea noastră către investitorii din mediul privat este totală. Ne dorim parteneri puternici care să creadă în potențialul Iașului, în spiritul echipei noastre și în miile de suporteri din tribune”, a declarat primarul.

Mesajul oficial vorbește despre infrastructură modernă, performanță și revenirea Iașului „în elita fotbalului românesc”, însă realitatea imediată este mult mai dură: fără capital serios injectat urgent în club, riscul colapsului financiar devine din ce în ce mai real.

Problemele nu sunt doar sportive, ci structurale. Fotbalul ieșean pare prins între promisiuni administrative, lipsa unei finanțări private solide și presiunea unor datorii care continuă să se acumuleze. Iar în lipsa unui investitor capabil să stabilizeze rapid clubul, orice plan de reconstrucție riscă să rămână doar la nivel de declarație politică.

Pentru suporteri, sentimentul dominant este unul de frustrare și teamă. Copoul, cândva simbol al continuității fotbalului moldovean, se află acum într-un moment critic, în care fiecare săptămână poate decide dacă echipa va reuși să supraviețuiască sau dacă va intra într-o nouă spirală a declinului.

Dincolo de optimismul afișat public, adevărul este simplu și brutal: fără bani, fără investitori și fără o restructurare rapidă, fotbalul ieșean riscă să ajungă într-un punct din care revenirea va deveni imposibilă.

Daniel LEONTE