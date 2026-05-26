Au căzut blocajele de pe drumul expres spre granița cu Ucraina

Unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din nordul României intră într-o nouă etapă decisivă, după ce Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a respins toate cele opt contestații formulate împotriva atribuirii contractelor pentru primele loturi ale Drumului Expres Suceava - Siret.

Decizia CNSC validează integral rezultatul stabilit anterior de CNAIR și deschide drumul către semnarea contractelor pentru unul dintre cele mai sensibile și strategice proiecte rutiere ale momentului.

Miza este uriașă: nu vorbim doar despre un drum expres construit în nordul Moldovei, ci despre o arteră strategică ce va conecta România cu frontiera ucraineană și care capătă o importanță majoră în actualul context geopolitic de pe flancul estic al NATO.

Asocierea desemnată câștigătoare – formată din companiile FAR FOUNDATION SRL, AUTOMAGISTRAL PIVDEN SRL și LINCOR TRANS SRL – urmează să realizeze cei 43,05 kilometri dintre Suceava și Bălcăuți, într-un contract estimat la 3,72 miliarde de lei fără TVA. Finanțarea este asigurată prin programul european SAFE, instrument creat pentru consolidarea infrastructurii și mobilității strategice în contextul provocărilor de securitate din regiune.

Decizia CNSC vine după luni de tensiuni, proceduri și dispute administrative care riscau să întârzie unul dintre proiectele considerate esențiale pentru conectivitatea Moldovei și pentru securitatea logistică a României. Prin respingerea tuturor contestațiilor, instituția confirmă legalitatea și corectitudinea procedurii derulate de CNAIR.

În spatele comunicatului tehnic se află însă o realitate mult mai amplă: drumul expres Suceava–Siret este văzut tot mai mult ca o investiție strategică, nu doar economică. În condițiile războiului din Ucraina și ale repoziționării infrastructurii de transport în estul Europei, fiecare kilometru construit spre frontiera nordică are valoare militară, logistică și geopolitică.

Noua arteră rutieră va accelera transportul de marfă, va fluidiza traficul greu și va crea un coridor rapid între nordul Moldovei și granița ucraineană, într-o zonă care până acum a rămas izolată de marile investiții în infrastructură.

Mesajul transmis după decizia CNSC este unul puternic și simbolic: „România se apără prin infrastructură”. Formula rezumă perfect noua filozofie strategică din jurul marilor proiecte rutiere dezvoltate în estul țării, unde drumurile nu mai sunt privite doar ca investiții economice, ci și ca elemente-cheie pentru mobilitatea militară și reziliența regională.

Cu toate acestea, mai există un pas esențial până la intrarea efectivă în șantier. Pentru semnarea contractelor și lansarea fazei de proiectare, Ministerul Transporturilor trebuie să asigure creditele de angajament necesare. CNAIR susține că documentația este pregătită, procedura juridică este închisă, iar finanțarea europeană există deja.

Astfel, presiunea se mută acum în zona deciziei administrative și politice. Daniel BACIU