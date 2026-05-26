Teatrul Național Iași a fost distins la Gala UNITER 2026 cu Premiul special pentru „185 de ani de istorie, tradiție și continuitate”. Distincția readuce în atenție una dintre cele mai vechi și mai importante instituții culturale ale României.

Într-o gală în care au fost premiate spectacole, regii, actori, scenografii și creații ale scenei contemporane, Teatrul Național Iași a fost omagiat pentru ceea ce înseamnă dincolo de o stagiune: memorie culturală, continuitate artistică și forța de a rămâne relevant, timp de aproape două secole, în viața unui oraș.

185 de ani de scenă, de la începuturile teatrului românesc

Istoria Teatrului Național din Iași începe în 1840, într-un moment în care cultura română avea nevoie de instituții, de limbă rostită pe scenă și de un public format în jurul ideilor moderne. Numele lui Vasile Alecsandri, Costache Negruzzi și Mihail Kogălniceanu rămân legate de începuturile acestei instituții, care a devenit primul Teatru Național al României.

De atunci, scena ieșeană a traversat epoci diferite, de la construcția identității naționale până la teatrul contemporan. A fost loc de educație, de emoție, de experiment, de întâlnire între generații și de confirmare a faptului că Iașul nu este doar un oraș universitar, ci și un oraș al culturii vii.

Clădirea Teatrului Național, una dintre emblemele Iașului, rămâne un reper arhitectural și afectiv al centrului orașului. Dar premiul UNITER nu vorbește doar despre ziduri, candelabre sau istorie oficială. Vorbește despre artiști, despre public, despre serile în care sala se umple și despre felul în care teatrul continuă să adune oameni în jurul unei povești.

Un premiu pentru memoria culturală a Iașului

Premiul special UNITER vine într-un an în care scena românească și-a desemnat cele mai importante performanțe artistice. Pentru Iași, distincția acordată Teatrului Național „Vasile Alecsandri” are o miză aparte: confirmă locul orașului pe harta teatrului românesc și amintește că patrimoniul cultural nu înseamnă doar trecut, ci și responsabilitate prezentă.

La 185 de ani de existență, Teatrul Național Iași nu este doar o instituție aniversată festiv. Este una dintre formele prin care orașul și-a păstrat vocea. Pe scena sa au trecut generații de actori, regizori, scenografi și spectatori, iar fiecare epocă a lăsat ceva din propriile întrebări în repertoriul teatrului.

Distincția UNITER transformă aniversarea într-un moment de recunoaștere națională. Iașul primește astfel nu doar un premiu, ci și o confirmare: teatrul său rămâne una dintre instituțiile care au construit, cu răbdare și continuitate, cultura română.

Dan DIMA