Ateneul din Iași, succes la București cu patru spectacole

Ateneul Național din Iași a dus patru spectacole pe scene importante din București, în perioada 18-20 mai 2026, iar turneul a adunat peste 1.000 de spectatori. Pentru instituția ieșeană, prezența în Capitală a fost o confirmare a vizibilității culturale câștigate dincolo de scena locală.

Reprezentațiile au avut loc la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, Sala Savoy, și la Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei”. Pentru Ateneul ieșean, turneul a fost mai mult decât o serie de apariții în afara orașului: a fost o probă de vizibilitate națională într-un spațiu cultural competitiv.

Seria a început la Sala Savoy, cu „Enigma Otiliei”, o reinterpretare modernă a romanului lui George Călinescu. Spectacolul a deschis turneul într-o sală asociată cu tradiția teatrului bucureștean și cu un public obișnuit cu producții de mare vizibilitate.

În același spațiu, Ateneul Național din Iași a prezentat un spectacol semnat de Lia Bugnar, construit în jurul fragilității relațiilor de familie. La Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei”, publicul a urmărit „Iona”, de Marin Sorescu, în regia și interpretarea lui Claudiu Bleonț.

Turneul s-a încheiat cu „Ivanov”, de A.P. Cehov, în viziunea regizorală a lui Dumitru Acriș, care semnează și traducerea și adaptarea textului.

Cele patru reprezentații au fost primite cu aplauze prelungite. Reacțiile pozitive au venit atât din partea publicului, cât și din partea criticilor de teatru prezenți în sală.

Săli pline, aplauze generoase

Managerul Ateneului Național din Iași, Mihai G. Marius-Andrei, a transmis că întâlnirea cu publicul și criticii din București a fost un test important pentru echipa instituției. „Întâlnirea cu publicul din București și cu exigenții critici de teatru din Capitală a fost o adevărată piatră de încercare, dar și o imensă bucurie pentru noi. Sălile pline, aplauzele generoase și, mai ales, aprecieri primite din partea specialiștilor ne onorează și ne demonstrează că actul artistic de la Iași vibrează la cele mai înalte standarde”, a declarat managerul instituției.

Succesul turneului oferă echipei încredere și confirmă direcția artistică a Ateneului Național din Iași, instituție care își propune să consolideze punțile culturale dintre marile centre artistice ale țării.

De ce contează turneul pentru Iași

Turneul de la București contează pentru Iași prin expunerea obținută pe scene cu relevanță națională. Prezența la Teatrul Bulandra și la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” a adus producțiile Ateneului în fața unui public divers și a unui mediu critic exigent. Pentru instituția ieșeană, cele peste 1.000 de persoane prezente în săli confirmă interesul pentru repertoriul propus și pentru direcția artistică asumată.

Maura ANGHEL