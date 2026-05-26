Cercetătorii din Iași pot folosi gratuit, până pe 31 mai 2026, platforma DataSweep, un instrument digital pentru identificarea, compararea și analiza seturilor de date științifice. Accesul a fost anunțat de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași și poate sprijini proiecte academice în domenii precum inteligență artificială, urbanism, economie sau performanță universitară.

Platforma se adresează comunității academice interesate de cercetare, inteligență artificială, urbanism, economie și performanță universitară. Pentru cercetători, doctoranzi, cadre didactice sau echipe implicate în proiecte academice, un astfel de instrument poate reduce timpul petrecut în etapa de documentare.

În loc să caute separat surse, baze de date și materiale relevante, utilizatorii pot lucra într-un mediu digital construit pentru explorarea și organizarea informației.

De ce contează accesul la date pentru universitățile din Iași

În cercetarea actuală, datele au devenit o resursă esențială pentru domenii foarte diferite: inginerie, sănătate, economie, mediu, urbanism sau inteligență artificială.

Universitățile nu mai sunt evaluate doar prin tradiție, numărul de studenți sau infrastructură. Performanța academică este legată tot mai mult de cercetare, publicații, citări, proiecte câștigate, colaborări internaționale și impact în societate.

În acest context, accesul la date funcționează ca o infrastructură invizibilă, dar importantă. Datele pot ajuta la înțelegerea modului în care se schimbă un oraș, a problemelor din transport, a evoluțiilor economice locale, a riscurilor din sănătatea publică sau a direcțiilor noi din tehnologie.

Platformele de date devin esențiale pentru proiectele de inteligență artificială

Inteligența artificială nu poate funcționa fără date. Modelele AI au nevoie de informații pentru a fi antrenate, testate, validate și aplicate în situații reale.

Din acest motiv, platformele care facilitează accesul la seturi de date devin tot mai importante pentru mediul universitar. Pentru cercetătorii ieșeni, DataSweep poate fi utilă în proiecte care folosesc algoritmi, modele predictive, analiză statistică sau instrumente digitale de interpretare a informației.

Datele nu sunt valoroase doar prin volum. Contează calitatea lor, sursa, posibilitatea de comparare și felul în care pot fi integrate într-un proiect științific. O universitate care folosește eficient datele poate construi cercetare mai rapidă, mai clară și mai conectată la probleme concrete.

De la laborator la soluții pentru oraș și economie

Unul dintre domeniile în care datele pot fi utilizate intens este analiza orașului. Iașul are teme care pot fi cercetate mai bine prin date: trafic, transport public, calitatea aerului, spații verzi, consum de energie, dezvoltare imobiliară, infrastructură și servicii publice.

În economie, datele pot ajuta la înțelegerea pieței muncii, a investițiilor, a profilului firmelor sau a nevoilor de competențe. În administrație, pot susține decizii mai bine fundamentate, dacă sunt folosite corect și transparent.

Pentru universități, aceste direcții pot deveni teme de cercetare aplicată. Un proiect bazat pe date poate porni dintr-un laborator, dar poate ajunge să ofere soluții pentru oraș, companii sau instituții publice.

Accesul gratuit la DataSweep vine într-un moment în care cercetarea academică depinde tot mai mult de instrumente digitale. Bibliografia clasică rămâne importantă, dar nu mai este suficientă.

Dan DIMA