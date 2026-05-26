* Potrivit șefului Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, pe cei aproximativ 22 de kilometri ai lotului 3 al Autostrăzii Moldovei A7 lucrează acum aproximativ 1.500 de muncitori și 600 de utilaje, într-o desfășurare mpresionantă de forțe rar întâlnită pe șantierele din România.

Omul de afaceri Dorinel Umbrărescu a trimis pe șantierul lotului Răcăciuni – Bacău adevărate „armate” de muncitori și utilaje pentru a recupera întârzierile provocate de ploile torențiale care au lovit Moldova în ultimele săptămâni.

După ce ploile au inundat mai multe sectoare ale șantierului și au afectat ritmul lucrărilor, constructorul român Spedition UMB a accelerat puternic intervențiile pentru ca termenul de deschidere a circulației să fie respectat.

În prezent, stadiul fizic al lucrărilor se apropie de 75%, iar activitatea se desfășoară la foc continuu la poduri, suprastructuri și terasamente. Asfaltul este deja așternut pe peste 70% din traseu, parapetele metalice sunt montate în mare parte, iar sistemele ITS sunt în plină execuție.

Punctul cel mai spectaculos al șantierului rămâne podul gigantic de la kilometrul 83+800, o structură impresionantă de 1,3 kilometri lungime, considerată cea mai complexă lucrare de pe acest lot. Constructorii lucrează intens la montarea tablierului metalic, iar stadiul acestei structuri a trecut deja de 60%.

Dacă ritmul actual se menține, la finalul lunii august 2026 șoferii vor putea circula de la Adjud la Bacău pe încă aproximativ 47 de kilometri de autostradă, care se vor conecta cu cei aproape 250 de kilometri deja deschiși între București și Adjud.

Contractul pentru lotul Răcăciuni – Bacău are o valoare de 1,673 miliarde de lei fără TVA, finanțarea fiind asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Grupul Spedition UMB, controlat de Dorinel Umbrărescu, a devenit în ultimii ani principalul „motor” al marilor proiecte de infrastructură rutieră din România. Compania este implicată simultan în lucrări pe A7, A8, A0, A1, A3 și Drumul Expres Brăila – Galați, consolidându-și poziția de lider al construcțiilor de autostrăzi din țară.

Daniel BACIU