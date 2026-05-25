La Iași, altarul și administrația publică împart același buget

* când 150.000 lei se duc către poleirea catapetesmei, iar multe drumuri județene continuă să adune noroaie apocaliptice, apar, inevitabil, întrebările * de la Valea Adâncă la Tomești, de la Lunca Cetățuii la Popricani, modelul este aproape identic: biserica devine proiectul central al comunității, finanțat buget cu buget, etapă cu etapă

Într-un județ care își declară constant ambiția de modernizare, digitalizare și dezvoltare economică accelerată, realitatea bugetară a anului 2026 din Iași se amestecă cu dilemele. Este vorba de punctul în care se opresc prioritățile administrative și punctul în care începe, de fapt, expansiunea finanțării cu valențe religioase.

Sub coordonarea Consiliul Județean Iași, bugetul dedicat sprijinului pentru unitățile de cult, derulat în baza cadrului stabilit de Guvernul României, ajunge în 2026 la o structură atât de amplă încât aproape că devine un „buget paralel” de infrastructură spirituală, culturală și imobiliară.

Infrastructura religioasă are prioritate

Pe hârtie, dezvoltarea județului înseamnă drumuri, spitale, școli, rețele de utilități. În practică însă, o parte semnificativă a resurselor publice pare să fie direcționată către un alt tip de „șantier strategic”: cel al bisericilor, mănăstirilor și centrelor religioase.

Iar când privim distribuția sumelor - de la 15.000 lei pentru reparații curente până la milioane alocate pentru restaurări monumentale - apare inevitabil senzația unei balanțe bugetare care înclină masiv spre infrastructura religioasă, într-un moment în care alte domenii publice invocă constant subfinanțarea.

În centrul acestei arhitecturi financiare se află Arhiepiscopia Iașilor, beneficiar al unui număr impresionant de proiecte: restaurări, construcții noi, centre sociale, picturi monumentale și consolidări.

De la Miclăușeni la Bucium, de la Bârnova la parohiile rurale dispersate în tot județul, rețeaua de finanțare creează imaginea unui teritoriu în care șantierul religios devine una dintre cele mai stabile constante de investiții publice.

Mănăstirea Miclăușeni primește una dintre cele mai consistente alocări, destinată restaurării Castelului Sturdza - un monument istoric de certă valoare. Edificiul devine exemplul perfect al unui model în care patrimoniul istoric absoarbe resurse comparabile cu proiecte de infrastructură publică majoră.

Nimeni nu contestă importanța conservării patrimoniului. Însă dimensiunea finanțării pare că impinge în plan secund multe investiții pentru a prioritiza restaurarea.

Privite la rece, sumele nu mai par simple linii într-un tabel, ci o rețea de investiții cu impact regional masiv: 1.800.000 mii lei pentru Mănăstirea Miclăușeni - restaurarea Castelului Sturdza, intervenții de urgență, eliminarea umidității, consolidări structurale, 200.000 lei pentru Mănăstirea Bucium - continuarea centrului educațional, 150.000 lei pentru Bârnova – restaurare, drenaje, valorificare turistică la Mănăstirea Bârnova, 250.000 lei pentru construcția unei biserici parohiale noi la Horpaz (Miroslava), 31.000 lei repetat în zeci de localități pentru construcții, picturi și extinderi parohiale…

În paralel, alte zeci de parohii primesc sume între 15.000 și 31.000 lei pentru lucrări punctuale: acoperișuri, pardoseli, strane, mobilier sculptat sau pictură murală.

Iașul rural: un șantier religios generalizat

De la Valea Adâncă la Tomești, de la Lunca Cetățuii la Popricani, modelul este aproape identic: biserica devine proiectul central al comunității, finanțat buget cu buget, etapă cu etapă.

Exemple concrete: Parohia Valea Adâncă III - continuare construcție biserică, zeci de mii de lei injectați etapizat, Parohia Tomești V - construcție în curs, finanțare pentru structură și finalizări, Parohia Lunca Cetățuii - continuarea lucrărilor la biserica parohială, Parohia Podu Iloaiei II - centru social în construcție.

În practică, fiecare localitate pare prinsă într-un ciclu continuu de construcție, restaurare și extindere, finanțat din buget public.

De la Parohia Valea Adâncă III la Parohia Tomești V și până la zeci de alte parohii, tiparul este constant: construcții noi de biserici, extinderi de ansambluri parohiale, picturi și finisaje interioare, mobilier bisericesc sculptat, reparații curente și consolidări.

Se conturează astfel o realitate administrativă în care fiecare comunitate locală devine simultan beneficiar și șantier religios permanent.

O infrastructură paralelă în plină expansiune

Privit în ansamblu, programul de finanțare generează un efect greu de ignorat: formarea unei infrastructuri paralele, în care biserica nu este doar instituție spirituală, ci și constructor, beneficiar de fonduri publice, administrator de centre sociale, actor în regenerarea patrimoniului urban și rural.

Această extindere funcțională poate fi interpretată ca o adaptare la nevoile comunității, dar și ca o suprapunere tot mai accentuată între rolul religios și cel administrativ-public.

În timp ce proiectele religioase avansează pe mai multe paliere - de la infrastructură la cultură și turism - rămâne în fundal o discuție tot mai prezentă în spațiul public: echilibrul dintre investițiile vizibile și cele invizibile, dintre spiritual și funcțional, dintre simbol și necesitate imediată.

Pentru un județ aflat într-o continuă presiune de modernizare, întrebarea nu este dacă aceste investiții sunt legale sau justificate în cadrul normativ existent. Întrebarea reală este alta și ea ține de modul în care investițiile acestea reprezintă cea mai eficientă utilizare a resurselor publice în raport cu nevoile urgente ale comunității.

Iașul, între două logici de dezvoltare

În 2026, Iașul pare prins între două paradigme: una a dezvoltării „clasice”, cu infrastructură, servicii publice și urbanism modern, alta a expansiunii continue a infrastructurii religioase, cu impact vizibil și constant în teritoriu.

Sub coordonarea Consiliul Județean Iași și în parteneriat instituțional cu Arhiepiscopia Iașilor, județul înaintează pe un drum în care altarul și administrația publică ajung să împartă același spațiu bugetar, uneori fără o delimitare clar perceptibilă pentru cetățean.

Iar dincolo de cifre, proiecte și hotărâri rămâne o imagine tot mai puternică: un județ în care investițiile se ridică simultan în piatră, beton și simbol, dar în care dezbaterea despre priorități devine, paradoxal, tot mai tăcută.

Carmen DEACONU