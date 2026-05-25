Iașul își pune copiii pe primul loc!

Exerciții spectaculoase de descarcerare, simulări de accidente și lecții care pot salva vieți, la „Zilele Siguranței Rutiere” organizate de Parentis și ISU Iași

Municipiul Iași se pregătește pentru unul dintre cele mai importante evenimente dedicate siguranței copiilor și prevenției rutiere. Pe 6 iunie 2026, parcarea exterioară a Mall Moldova va deveni scena unor demonstrații impresionante, ateliere interactive și exerciții reale de intervenție, în cadrul evenimentului „Zilele Siguranței Rutiere a Copiilor la Iași”, organizat de Asociația Parentis în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași.

Evenimentul, programat între orele 10:00 și 18:00, își propune să transforme educația rutieră într-o experiență practică și emoționantă pentru întreaga familie, într-un moment în care accidentele rutiere și lipsa măsurilor de protecție continuă să provoace tragedii pe șoselele din România.

Momentul care va ține Iașul cu sufletul la gură: demonstrația de descarcerare ISU

Punctul central al zilei va avea loc la ora 11:00, când echipajele ISU Iași vor realiza o simulare complexă de intervenție la un accident rutier grav.

Salvatorii vor folosi echipamente profesionale de descarcerare, victime-actori și autospeciale de intervenție, într-un exercițiu menit să arate cât de fragile pot deveni viețile într-o fracțiune de secundă și cât de importantă este prevenția.

Organizatorii spun că scopul demonstrației nu este de a șoca, ci de a transmite un mesaj extrem de clar: centura de siguranță și scaunul auto montat corect pot face diferența dintre viață și moarte. „Prezența ISU Iași nu este doar un moment spectaculos, ci o lecție vitală de prevenție. Scopul nostru nu este să alarmăm, ci să arătăm cum alegerile făcute de părinți înainte de drum pot salva vieți”, a declarat Ionela Luciu, președintele Asociației Parentis.

Pe parcursul întregii zile, părinții vor putea beneficia de verificări gratuite ale scaunelor auto pentru copii, realizate de specialiști ai Asociația Vieți în Siguranță și Academia Siguranței Auto.

Mulți părinți folosesc scaune auto montate greșit fără să știe că, în cazul unui impact, acestea își pot pierde eficiența. Specialiștii vor explica pas cu pas cum trebuie fixate corect și cum se aleg în funcție de vârsta și greutatea copilului.

Totodată, Caravana cu Medici va organiza demonstrații de prim ajutor pentru publicul larg, inclusiv exerciții privind utilizarea corectă a defibrilatorului și reacția rapidă în situații-limită.

Simulări de impact și activități interactive pentru copii

Unul dintre cele mai așteptate puncte ale evenimentului va fi Platforma de Impact Parentis - o simulare controlată a unui accident la viteză redusă, creată pentru a demonstra cât de violent poate deveni chiar și un impact aparent minor atunci când centura nu este purtată corect.

Copiii vor avea parte și de activități speciale: vânătoare de comori cu tematică rutieră, jocuri educative, exerciții interactive, tombolă cu premii, ateliere dedicate siguranței în trafic.

Organizatorii estimează participarea a sute de familii din Iași și din zona metropolitană, iar pentru buna desfășurare a activităților vor fi implicați între 20 și 30 de voluntari.

Mesaj puternic pentru părinți: siguranța începe înainte de plecare

Evenimentul vine într-un context extrem de sensibil pentru județul Iași și pentru întreaga regiune, după numeroase accidente grave produse în ultimele luni pe drumurile din Moldova.

Prin această inițiativă, organizatorii încearcă să schimbe mentalitatea conform căreia siguranța rutieră este doar responsabilitatea autorităților.

Mesajul transmis de Parentis și ISU Iași este unul simplu, dar vital: fiecare drum începe cu o alegere responsabilă făcută de părinți. Andrei TURCU