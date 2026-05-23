PSD, restart la Pașcani

Organizația PSD Municipiul Pașcani a intrat într-o nouă etapă de reorganizare politică, odată cu alegerea noii echipe de conducere în cadrul Adunării Generale desfășurate recent, un moment prezentat ca fiind important pentru consolidarea structurii locale și pentru redefinirea direcțiilor de acțiune în perioada următoare.

În urma votului exprimat de delegați, funcția de președinte al organizației a fost câștigată de Dragoș Ionescu, acesta preluând conducerea unei echipe care își asumă obiectivul de a întări prezența politică a PSD la nivel local și de a construi o relație mai directă cu problemele comunității din Pașcani. Alegerea sa marchează o schimbare de generație și de stil în conducerea organizației municipale, cel puțin la nivel declarativ, cu accent pe reorganizare și apropiere față de electorat.

Noua structură de conducere este completată de Neculai Lupu în funcția de prim-vicepreședinte, alături de o echipă de vicepreședinți formată din Vlad Macovei, Mihai Dediu, Emilia Cosniță, Sergiu Ciuciu și Gheorghe Micher. Funcția de secretar executiv revine lui Ciprian Pintilie, completând astfel nucleul administrativ al organizației.

În jurul acestei echipe centrale se conturează și un grup extins de membri care vor participa la activitatea organizației și la implementarea proiectelor politice și administrative la nivelul municipiului Pașcani, printre aceștia regăsindu-se Alexa Thomas, Burcuș Marilena, Covrig Cristian, Haldan Vasile, Hogaș Oana, Lupu Mihail, Roman Ciprian Nicu, Pintilie Sabin și Târtea Georgiana. Structura extinsă sugerează o tentativă de lărgire a bazei de implicare internă și de diversificare a resursei umane politice.

Noua conducere își asumă, la nivel de mesaj politic, continuarea procesului de reorganizare internă și consolidarea unei relații mai apropiate cu cetățenii, bazată pe dialog și identificarea de soluții concrete pentru problemele comunității locale. În esență, discursul de după alegeri conturează direcția clasică a unei organizații locale aflate în fază de relansare: întărirea structurii interne, creșterea vizibilității publice și repoziționarea în raport cu electoratul.

În acest context, schimbarea de la vârful PSD Pașcani nu reprezintă doar o simplă rotire de cadre, ci și o încercare de recalibrare a organizației într-un peisaj politic local în care presiunea asupra partidelor tradiționale rămâne constantă, iar nevoia de adaptare la așteptările comunității devine un element central al supraviețuirii politice locale. Carmen DEACONU