Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a anunțat că Varianta de Ocolire Podu Iloaiei urmează să fie scoasă la licitație în cursul săptămânii viitoare, proiectul fiind considerat piesa centrală din pachetul strategic de infrastructură rutieră al județului.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă comune cu directorul ADI Iași Infrastructură, Lucian Lupu, în care au fost prezentate stadiul actual și calendarul principalelor investiții menite să redefinească mobilitatea în zona metropolitană.

Proiectul Varianta de Ocolire Podu Iloaiei are o lungime de 4,377 kilometri și include două structuri majore de tip pod și pasaj, fiind conceput ca o legătură directă între DN28 și viitoarea Autostradă A8. Investiția, estimată la aproximativ 141 de milioane de lei, este finanțată din fonduri europene prin Programul Transport 2021–2027, iar durata de execuție este evaluată la 12 luni. Odată finalizat, drumul ar urma să preia o parte semnificativă din traficul de tranzit care traversează în prezent localitatea Podu Iloaiei, una dintre cele mai aglomerate zone rutiere din județ.

Săgeți de la CJ către DRDP

Studiul de fezabilitate pentru acest obiectiv a fost preluat oficial de Consiliul Județean Iași pe 5 martie 2026, după o perioadă de elaborare de aproximativ trei ani realizată în cadrul DRDP Iași. Autoritățile județene susțin că întârzierea proiectului a afectat ritmul general de dezvoltare a infrastructurii rutiere, însă în acest moment documentația este completă și pregătită pentru lansarea procedurii de achiziție publică.

În declarațiile sale, președintele CJ Iași a criticat durata de realizare a studiului de fezabilitate și modul în care au fost gestionate unele componente tehnice ale proiectului, subliniind că traseul și soluțiile tehnice au fost stabilite de specialiștii DRDP Iași. Acesta a insistat că prioritatea administrației județene este accelerarea implementării, în contextul presiunii tot mai mari generate de traficul intens din Podu Iloaiei.

Varianta de ocolire va prelua 24.000 de vehicule zilnic

În paralel, directorul ADI Iași Infrastructură a prezentat datele din studiul de trafic, arătând că varianta de ocolire este proiectată să preia aproximativ 24.000 de vehicule zilnic, contribuind astfel la reducerea semnificativă a congestiei din centrul localității. Deși au fost discutate și variante alternative, inclusiv soluții cu pasaj suprateran, autoritățile susțin că actualul proiect reprezintă un compromis optim între cost, eficiență și fezabilitate tehnică.

Pachetul de investiții mai include și Varianta de Ocolire Iași – Uricani – Cicoarei, un proiect de peste 8,7 kilometri, cu o valoare estimată la aproximativ 430 de milioane de lei, care vizează inclusiv conectarea cartierului Dacia.

De asemenea, Varianta de Ocolire Iași Est, care ar urma să asigure legături directe cu Aeroportul Iași și viitorul Spital Regional de Urgență, se află încă în fază de avizare de mediu, în timp ce pentru Varianta de Ocolire Hârlău sunt în desfășurare discuții privind sursele de finanțare prin Programul Transport 2021–2027.

În ansamblu, autoritățile județene prezintă acest pachet de infrastructură ca pe o schimbare structurală majoră pentru rețeaua rutieră a Iașului, cu obiectivul declarat de a descongestiona traficul metropolitan și de a conecta județul la viitoarea Autostradă A8. În același timp, proiectele rămân dependente de ritmul procedurilor tehnice și de capacitatea instituțională de implementare, elemente care au generat în trecut întârzieri semnificative. Daniel BACIU