Romanian Creative Week a transformat anual Iașul într-un punct de întâlnire pentru artiști, designeri, antreprenori, creatori de conținut și public. Festivalul a crescut dintr-un eveniment dedicat modei și a ajuns una dintre cele mai mari platforme culturale și creative din Europa.

Ediția actuală a reunit peste 1.000 de artiști, 200 de designeri și 700 de evenimente, sub umbrela a opt piloni: Arts, Content Creation, Creative Entrepreneurship, Design, Education, Innovation & Digital, New Media și Sustainability & Creative Communities.

De la Romania Fashion Week la Romanian Creative Week

Povestea festivalului pornește din 1999, când la Iași era organizat Romania Fashion Week. Evenimentul a devenit, în timp, o rampă de lansare pentru designeri români care au ajuns ulterior pe podiumuri internaționale.

În jurul Irinei Schrotter, antreprenorul care a pornit proiectul, s-a conturat ideea că moda nu mai poate funcționa singură pentru noile generații de creatori. Așa a apărut conceptul „fashion and friends”, care a deschis drumul către un format mai amplu.

Irina Schrotter: „Provocăm un dialog”

Irina Schrotter descrie festivalul ca pe un spațiu în care cultura iese din galerii și săli de spectacol și ajunge în contact direct cu oamenii. „Dorința noastră este de a democratiza tot ceea ce fac industriile creative, în special zona de artă contemporană, care e mai puțin înțeleasă de publicul larg”, afirmă fondatoarea festivalului.

Din această perspectivă, evenimentul nu este doar o succesiune de expoziții, instalații, prezentări sau evenimente. Festivalul funcționează ca o invitație adresată publicului de a privi, de a reacționa și de a intra în dialog cu forme de expresie contemporană.

Iașul, oraș-laborator pentru arta contemporană

Unul dintre efectele importante ale festivalului este felul în care schimbă relația publicului cu arta contemporană. Ieșenii, dar și vizitatorii care vin special pentru evenimente, intră în contact cu forme artistice care provoacă, surprind sau cer o reacție. „Iașul poate deveni, în câțiva ani, unul dintre cele mai educate orașe din România în zona artei și a industriilor creative. Această ambiție nu ține doar de organizarea unui festival, ci de formarea unui public obișnuit să consume cultură contemporană”, a mai spus Irina Schrotter.

O șansă pentru tinerii artiști și antreprenori

Romanian Creative Week are și o miză profesională clară. Festivalul le oferă tinerilor artiști, designeri și antreprenori acces la experiență, contacte și know-how.

Pentru cei aflați la început de drum, mai ales în modă, un astfel de spațiu poate conta decisiv. Lansarea unui brand este astăzi mai complicată decât în anii ’90, vizibilitatea se câștigă mai greu, iar industria modei se schimbă rapid.

Romanian Fashion Week, parte importantă a Romanian Creative Week, funcționează și ca loc de întâlnire între generații. Designerii consacrați, profesioniștii cu experiență și tinerii creatori pot discuta direct, într-un cadru în care sfaturile și lecțiile învățate devin parte din procesul de formare.

Dan DIMA