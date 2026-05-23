Potop peste Iași! Pompierii intervin în mai multe zone după ploile torențiale care au inundat străzi și curți

Ploile torențiale care s-au abătut asupra municipiului Iași și a zonelor limitrofe au provocat un val de probleme și intervenții de urgență, transformând mai multe străzi și curți în adevărate capcane pentru locuitori și șoferi. În mai multe puncte ale județului, apa acumulată în urma precipitațiilor abundente a inundat gospodării, a blocat circulația și a adus aluviuni pe carosabil, forțând pompierii militari să intervină în regim de urgență.

Echipajele Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași au fost mobilizate în mai multe zone afectate, unde oamenii au cerut ajutor după ce șuvoaiele au început să pătrundă în curți, pe străzi și în apropierea unor obiective esențiale de infrastructură.

Una dintre cele mai dificile situații a fost semnalată pe strada Albinet, unde o curte a fost inundată rapid după scurgerea masivă a apelor pluviale. În paralel, în zona Șoseaua Ștefan cel Mare – C.A. Rosetti, aluviunile aduse de viituri au acoperit carosabilul, afectând serios traficul și punând în pericol siguranța șoferilor.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași, cu autospeciale de stingere cu apă și spumă, în colaborare cu echipaje ale Salubris SA, care au început operațiunile de degajare și curățare a zonelor afectate.

Situația a devenit și mai tensionată în zona Iași - Tomești, unde a fost raportată inundarea unei stații de transformare, existând riscul producerii unor incidente electrice periculoase. Pentru intervenție a fost pregătită o motopompă transportată cu autospeciala de intervenție și comandă a Detașamentului 2 de Pompieri Iași, echipele operative monitorizând atent evoluția situației. Andrei TURCU