Apa caldă revine mai devreme decât termenul anunțat

Vești uriașe pentru zecile de mii de ieșeni rămași fără apă caldă în ultimele zile: furnizarea va fi reluată mai devreme decât termenul anunțat inițial, după o mobilizare contra-cronometru a constructorilor și echipelor din sistemul de termoficare.

Anunțul vine după o intervenție intensă desfășurată de Conest SA și echipele Termo-Service SA din cadrul diviziei de termoficare, care au lucrat accelerat pentru repornirea sistemului și reducerea perioadei de disconfort pentru populație.

Potrivit graficului oficial al operațiunilor, încă din dimineața zilei de 22 mai 2026 au început manevrele tehnice pentru reumplerea și repunerea sub presiune a circuitelor de termoficare din zona CET 1 și a circuitelor provizorii.

În doar câteva ore, echipele au trecut prin etape extrem de sensibile ale procesului tehnologic: la ora 10:30 a început umplerea circuitelor de termoficare; la 13:30 au fost închise toate golirile și a început presurizarea instalațiilor; după ora 18:00 au început manevrele de umplere a magistralelor de apă fierbinte 3 și 4; la 20:30 a fost pornit CAF1; iar la ora 23:00 au început operațiunile pentru umplerea magistralei de apă fierbinte 1.

Practic, întregul sistem de termoficare a fost readus treptat la viață într-o cursă tehnică desfășurată aproape fără oprire, pentru ca alimentarea cu apă caldă să fie reluată cât mai rapid.

Reprezentanții sistemului de termoficare anunță că, în cursul zilei de 23 mai, pe măsură ce temperatura agentului termic va depăși pragul de 50 de grade Celsius la intrarea în punctele termice, furnizarea apei calde menajere va putea începe efectiv către consumatori.

Pentru mulți ieșeni, vestea vine ca o adevărată ușurare după zile întregi de disconfort, mai ales în contextul fluctuațiilor de temperatură și al numeroaselor lucrări la infrastructura de termoficare.

Autoritățile și operatorii implicați au transmis mulțumiri populației pentru răbdare și înțelegere, subliniind că reluarea mai rapidă a furnizării a fost posibilă datorită unei mobilizări considerate „exemplare” pe șantier și în centralele termice.

Într-un oraș unde sistemul centralizat de termoficare rămâne vital pentru mii de apartamente, fiecare oră câștigată în astfel de intervenții poate face diferența între normalitate și haos urban. Carmen DEACONU