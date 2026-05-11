Institutul Regional de Oncologie Iași a mutat, din această lună, „Cabinetul cazuri noi”, locul în care sunt preluați pacienții cu rezultat anatomo-patologic tumoral care ajung pentru prima dată la oncolog.

Schimbarea îi vizează pe bolnavii cu rezultat anatomo-patologic tumoral care trebuie luați în evidență oncologică. Pentru acești pacienți, primul contact cu sistemul de tratament este esențial: de aici începe evaluarea medicală și stabilirea pașilor următori.

IRO Iași funcționează ca principală poartă oncologică pentru pacienții din Moldova, iar orice modificare a traseului de acces are impact direct asupra modului în care bolnavii intră în circuitul medical.

De ce contează traseul primului consult

„Cabinetul cazuri noi” a fost deschis la începutul anului 2025 pentru a reduce timpul dintre aflarea diagnosticului și stabilirea strategiei de tratament.

Miza nu este doar una administrativă. În oncologie, timpul dintre suspiciune, diagnostic, evaluare completă și începerea tratamentului poate influența decisiv parcursul pacientului.

Planul Național de Combatere a Cancerului vorbește despre un traseu standardizat al pacientului oncologic și despre introducerea unui termen de 60 de zile de la suspiciune până la inițierea tratamentului. În acest interval ar trebui realizat bilanțul complet al pacientului.

De aceea, pentru bolnavii care ajung prima dată la oncolog, este foarte important cât de repede pot fi integrați în circuitul medical.

IRO Iași, sub presiunea unui volum mare de cazuri

Potrivit raportului de activitate pentru 2025, IRO Iași avea la 31 decembrie 18.495 de bolnavi de cancer rămași în evidență și tratament și 1.375 de cazuri noi luate în evidență.

În același an, institutul a raportat 11.036 de internări continue pentru pacienți acuți și 68.366 de internări de zi, dintre care 18.704 în Centrul de Screening.

Tot în 2025, la IRO Iași au fost realizate 4.065 de intervenții chirurgicale, 36.452 de investigații imagistice de înaltă performanță, 76.098 de ședințe de chimioterapie și 21.631 de ședințe de radioterapie și brahiterapie.

Institutul are 330 de paturi pentru internare continuă și 56 de locuri pentru spitalizare de zi. Centrul de Screening și Diagnostic în Boli Oncologice concentrează servicii de oncologie, hematologie, medicină internă, chirurgie, imagistică, laborator și endoscopie.

„Cabinetul cazuri noi” funcționează, din 4 mai 2026, la cabinetul 7, etajul 1, în Centrul de Screening și Diagnostic în Boli Oncologice. Programul este de luni până joi, între orele 12.00 și 14.30

Clara DIMA