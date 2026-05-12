Război total pe A8. UMB, acuzat că are utilajele prinse deja pe alte șantiere

Bătălia pentru unul dintre cele mai importante contracte de infrastructură din istoria Moldovei explodează din nou. Autostrada A8, proiectul strategic care ar trebui să lege Târgu Neamț de Iași și mai departe de Ungheni, intră într-un nou război juridic de proporții, după ce asocierea Danlin XXL contestă încă o dată victoria gigantului UMB pentru tronsonul 1 Târgu Neamț – Târgu Frumos.

În joc nu sunt doar miliarde de lei, ci viitorul întregii infrastructuri rutiere din Moldova și șansa regiunii de a ieși din izolarea economică care durează de decenii. Contractul uriaș, cu o valoare de aproape 5 miliarde de lei fără TVA, a devenit scena unei confruntări tensionate între constructorii care se luptă pentru cea mai râvnită lucrare rutieră din nord-estul României.

După luni întregi de litigii, răsturnări de situație și decizii contestate, procedura părea să se apropie de final. Asocierea controlată de UMB reușise să întoarcă rezultatul inițial în instanță, după ce Compania Națională de Investiții Rutiere fusese obligată să reevalueze ofertele. Totul părea pregătit pentru semnarea contractului. Însă exact în momentul decisiv, Danlin XXL a detonat o nouă contestație care riscă să blocheze din nou întregul proces.

Miza este uriașă, iar acuzațiile sunt explozive. Asocierea Danlin XXL – Groma Hold Ltd – Intertranscom Impex – Evropeiski Patishta susține că oferta depusă de asocierea SA&PE Construct – Tehnostrade – Spedition UMB – Euro-Asfalt ar conține o problemă majoră: utilajele promise pentru execuția tronsonului ar fi deja ocupate pe alte șantiere gigantice din țară.

Practic, contestatarii spun că mare parte din flota de utilaje declarată de UMB lucrează deja pe alte proiecte uriașe, în special pe Autostrada A7 și pe alte loturi ale A8. Potrivit documentelor depuse, este vorba despre echipamente esențiale fără de care lucrările nu pot începe: stații de asfalt și betoane, zeci de autobasculante, excavatoare, autogredere, macarale grele și instalații pentru piloți forați.

Cifrele ridică semne de întrebare serioase

Danlin XXL acuză că autoritatea contractantă nu ar fi verificat în mod real dacă aceste utilaje pot fi relocate la timp pentru noul contract fără a afecta celelalte lucrări aflate deja în execuție.

Conform datelor invocate în contestație, unele dintre șantierele unde ar lucra utilajele UMB aveau, la momentul desemnării câștigătorului, stadii fizice de doar 40% până la 73%, cu termene estimate de finalizare abia în august 2026. În aceste condiții, contestatarii susțin că este aproape imposibil ca respectivele echipamente să fie disponibile simultan și pentru mobilizarea pe tronsonul Târgu Neamț – Târgu Frumos.

Mai mult, aceleași utilaje ar apărea și în alte contracte recente adjudecate de UMB, inclusiv pe loturile A8 dintre Miercurea Nirajului și Leghin, dar și pe Drumul Expres Focșani – Brăila.

Toate marile contracte de autostradă finanțate SAFE au ajuns în contestații

În paralel, presiunea timpului devine sufocantă, iar termenul-limită pentru semnarea acestora este sfârșitul lunii mai. Orice întârziere suplimentară poate produce efecte în lanț asupra finanțării și calendarului de implementare.

Situația este cu atât mai spectaculoasă cu cât vorbim despre diferențe uriașe față de valoarea estimată inițial. Oferta UMB a fost de 4,87 miliarde lei fără TVA, cu aproximativ 20% mai mică decât valoarea minimă estimată a contractului, stabilită la peste 6 miliarde lei. La rândul său, Danlin XXL venise anterior cu o ofertă și mai mică, de 4,76 miliarde lei, într-o competiție care a surprins întreaga piață a construcțiilor din România.

În culisele infrastructurii românești se vorbește deja despre una dintre cele mai dure confruntări comerciale și juridice din ultimii ani. Pe de o parte, UMB, compania care domină marile șantiere de autostradă ale României și care a devenit simbolul vitezei de execuție. Pe de altă parte, Danlin XXL, constructorul care refuză să cedeze și care continuă ofensiva juridică pentru a răsturna rezultatul licitației.

Între timp, Moldova continuă să aștepte autostrada promisă de zeci de ani. Iar fiecare nouă contestație transformă A8 nu doar într-un proiect de infrastructură, ci într-un adevărat câmp de luptă economic, politic și strategic. Daniel BACIU