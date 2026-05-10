Iașul pregătește transformarea istorică a Bahluiului

Unul dintre cele mai ambițioase proiecte urbane din istoria recentă a Iași a fost lansat oficial! Primăria, cu sprijinul Banca Mondială, pregătește transformarea radicală a râului Bahlui într-un uriaș coridor verde-albastru, care ar putea schimba complet fața orașului.

După decenii în care Bahluiul a fost perceput ca o zonă cenușie, neprietenoasă și ruptă de viața urbană, administrația locală promite acum o metamorfoză spectaculoasă: piste pentru biciclete, zone de relaxare, spații recreative, mobilitate modernă, biodiversitate urbană și reconectarea orașului la apă.

Iașul visează la propriul său „râu urban european”

Proiectul-pilot vizează tronsonul dintre Podul de Piatră și Podul Tudor Vladimirescu, o zonă strategică aflată în apropierea campusurilor universitare și a unor dintre cele mai circulate artere din oraș.

Miza este uriașă: transformarea unei bariere urbane într-un spațiu viu, accesibil și conectat la comunitate.

În spatele proiectului stă o alianță impresionantă de instituții: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Universitatea de Științele Vieții, Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad și Asociația CIVICA.

Autoritățile spun clar: nu este doar un proiect de amenajare, ci o schimbare totală de filosofie urbană. Pentru prima dată, ieșenii sunt invitați să decidă cum va arăta viitorul Bahluiului.

Râul poate deveni un loc pentru sport și alergare, un spațiu cultural, un culoar verde pentru bicicliști, o zonă de promenadă și evenimente, sau toate la un loc!

Primăria a lansat deja campania de consultare publică și un amplu sondaj care va sta la baza viitorului studiu de fezabilitate. Procesul se va desfășura în cinci etape și include întâlniri publice, ateliere urbane și sesiuni de co-creare cu cetățenii și mediul academic.

Momentul-cheie va veni în luna iulie, când va avea loc „Bahlui Urban Lab”, un atelier extins în care vor fi analizate scenariile de intervenție și prioritizate soluțiile considerate esențiale pentru regenerarea zonei.

Specialiștii spun că proiectul ar putea deveni una dintre cele mai importante transformări urbane din Moldova ultimelor decenii, comparabilă cu marile proiecte europene de reconectare a orașelor la râurile lor.

În marile capitale europene, fostele râuri industriale au devenit astăzi centre ale vieții urbane, magnete pentru investiții, turism și calitatea vieții. Acum, și Iașul încearcă să își rescrie relația cu apa.

Consultarea publică se desfășoară între 1 mai și 1 iunie 2026, iar autoritățile îi invită pe ieșeni să participe activ la conturarea viitorului Bahluiului.

