Ilie Bolojan ajunge astăzi la Iași

* acesta va participa la cea de-a treia ediție a Galei Iașului Liberal, eveniment organizat de Partidul Național Liberal Iași și considerat deja evenimentul-fanion al liberalilor ieșeni

Evenimentul începe la ora 17:00 și are loc într-un context special: aniversarea a 151 de ani de la înființarea PNL, cel mai vechi partid politic din România și una dintre formațiunile care și-au legat numele de modernizarea statului român.

Prezența premierului Ilie Bolojan la Iași este privită ca un semnal politic puternic, într-un moment în care scena politică se află într-o perioadă intensă de repoziționări și negocieri. Vizita liderului liberal aduce Iașul în centrul atenției politice naționale și reconfirmă importanța strategică a filialei ieșene în arhitectura partidului.

Organizatorii anunță o ediție cu miză simbolică majoră, dedicată oamenilor care, prin performanță și implicare, contribuie la dezvoltarea comunității și la consolidarea imaginii Iașului în țară și în Europa. Gala premiază personalități și proiecte din domenii-cheie precum cultura, medicina, educația, sportul, cercetarea, antreprenoriatul și implicarea civică.

Unul dintre momentele centrale ale serii va fi intervenția susținută de Emil Hurezeanu, fost ambasador al României în Germania și Austria și fost ministru al Afacerilor Externe. Organizatorii spun că discursul acestuia va aduce în prim-plan teme legate de viitorul României, poziția țării în Europa și valorile care mențin unitatea unei societăți aflate într-o perioadă complicată.

Gala Iașului Liberal devine astfel nu doar o ceremonie de premiere, ci și o demonstrație de forță politică și de imagine pentru liberali, într-un an în care mesajele despre modernizare, educație, inițiativă și libertate economică sunt din nou aduse în prim-plan.

Prin fiecare premiu acordat și prin fiecare discurs susținut, organizatorii încearcă să transmită ideea unei Românii construite prin merit, performanță și continuitate — valori pe care PNL spune că le susține de mai bine de un secol și jumătate. Adina MITREA