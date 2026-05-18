Iașul a depășit municipiile Cluj-Napoca și Timișoara la tranzacții imobiliare!

Piața imobiliară din România transmite un nou semnal puternic despre felul în care se mișcă economia reală, iar datele tranzacțiilor din aprilie 2026 scot la iveală o imagine spectaculoasă: marile orașe continuă să concentreze interesul investitorilor și al cumpărătorilor, însă în Moldova se conturează o competiție regională tot mai interesantă, cu Iașul detașat drept adevăratul motor imobiliar al regiunii.

Cu nu mai puțin de 826 de imobile tranzacționate într-o singură lună, municipiul Iași se poziționează în topul celor mai active piețe imobiliare urbane din România, depășind clar toate celelalte reședințe de județ din Moldova și apropiindu-se de marile centre economice ale țării.

Datele arată că Iașul nu mai joacă de mult într-o ligă regională, ci într-una națională.

În clasamentul general al tranzacțiilor imobiliare din aprilie 2026, podiumul este ocupat de marile motoare economice și universitare ale României: Brașov - 1.024 tranzacții, Constanța - 925 tranzacții, Iași - 826 tranzacții, Cluj-Napoca - 754 tranzacții, Timișoara - 704 tranzacții.

Faptul că Iașul depășește Clujul și Timișoara într-o lună de tranzacții este unul dintre cele mai importante semnale economice din regiunea Moldovei.

Practic, piața imobiliară ieșeană explodează pe fondul mai multor factori care se suprapun: extinderea accelerată a zonei metropolitane, dezvoltarea infrastructurii aeroportuare, presiunea universitară, migrația internă din județele Moldovei și interesul tot mai mare al investitorilor pentru terenuri și locuințe.

Cifrele arată și un alt fenomen extrem de interesant: Iașul domină categoric segmentul terenurilor intravilane fără construcții, unde au fost înregistrate 284 de tranzacții - unul dintre cele mai mari volume din țară.

Acest lucru sugerează că orașul se află într-o etapă intensă de pregătire pentru noi dezvoltări imobiliare, cartiere rezidențiale, spații comerciale și investiții logistice.

Practic, investitorii cumpără acum teren pentru ceea ce urmează să devină viitorul Iașului.

În paralel, cele 340 de unități individuale tranzacționate arată că cererea pentru apartamente și locuințe rămâne foarte ridicată, în ciuda dobânzilor încă mari și a incertitudinilor economice.

În Moldova, diferențele sunt uriașe

Bacău a înregistrat 174 de tranzacții, Suceava – 339, Piatra-Neamț – 157, Vaslui – doar 63, iar Botoșani – 88.

Iașul are astfel un volum de tranzacții mai mare decât multe dintre aceste orașe la un loc.

Această diferență confirmă statutul municipiului drept capitală economică și imobiliară a Moldovei, într-o regiune care începe să se polarizeze tot mai puternic în jurul Iașului.

Fenomenul este alimentat inclusiv de marile proiecte de infrastructură aflate în pregătire sau în execuție: Autostrada A8, dezvoltarea Aeroportul Internațional Iași, noile drumuri de legătură metropolitane și extinderea accelerată a zonelor rezidențiale spre Miroslava, Valea Lupului, Aroneanu, Rediu sau Holboca.

Marile centre universitare și turistice continuă să domine piața.

Brașov rămâne lider absolut, susținut de turism, dezvoltări premium și presiunea investițională uriașă. Cele 1.024 de tranzacții confirmă că Brașovul a devenit una dintre cele mai fierbinți piețe imobiliare din România.

Constanța își păstrează poziția foarte sus datorită investițiilor de pe litoral, dezvoltărilor rezidențiale și interesului crescut pentru proprietățile din zona Mării Negre.

Cluj-Napoca continuă să fie un magnet pentru investiții, însă volumul mai redus decât Iașul ar putea indica o piață deja foarte matură, cu prețuri ridicate și spațiu mai limitat pentru expansiune rapidă.

Timișoara rămâne unul dintre pilonii imobiliari ai vestului țării, iar Oradea confirmă ascensiunea spectaculoasă a orașelor regionale bine conectate la infrastructura europeană.

În schimb, multe reședințe de județ din sudul și estul țării continuă să înregistreze volume foarte mici de tranzacții, semn că România imobiliară începe să fie împărțită în două viteze: marile centre regionale care atrag investiții masive și orașele care pierd populație, investiții și interes economic.

Pentru Iași, cifrele din aprilie 2026 sunt mai mult decât simple statistici notariale. Ele reprezintă imaginea unui oraș aflat într-o transformare accelerată, cu o presiune urbanistică uriașă și cu o miză strategică majoră pentru întreaga regiune a Moldovei.

Daniel BACIU