Iașul, hub de inovație medicală! Zeci de milioane de euro pentru medicamente critice și producție modernă

La Iași se conturează una dintre cele mai importante mișcări strategice din industria farmaceutică românească din ultimii ani, după ce Antibiotice SA a obținut o finanțare colosală de 67 de milioane de euro de la Banca Transilvania, într-un moment care poate rescrie echilibrul producției de medicamente esențiale la nivel național și regional.

Această infuzie masivă de capital nu este doar o simplă finanțare bancară, ci un semnal puternic că Iașul intră într-o nouă etapă de expansiune industrială, în care infrastructura de producție, cercetarea și autonomia medicală devin elemente de interes strategic major.

Planul de investiții susținut de această finanțare vizează două direcții considerate critice: extinderea capacităților de producție, ambalare și depozitare pentru produse sterile, soluții și topice, dar și dezvoltarea centrului de cercetare-dezvoltare INOVA a+, alături de o nouă unitate destinată medicamentelor critice. Practic, Iașul devine un punct central într-o arhitectură industrială care urmărește reducerea dependenței de importuri și consolidarea securității sanitare.

În spatele cifrelor se află o transformare profundă: creșterea capacității de a produce local medicamente esențiale pentru spitale, consolidarea rezilienței sistemului de sănătate și deschiderea către piețele externe, într-un context european în care autonomia farmaceutică devine o prioritate strategică.

Proiectele finanțate au o miză dublă. Pe de o parte, modernizarea infrastructurii industriale și extinderea capacităților de producție la standarde europene. Pe de altă parte, dezvoltarea unui nucleu de inovare capabil să genereze medicamente noi și soluții terapeutice critice, într-o perioadă în care lanțurile globale de aprovizionare sunt tot mai vulnerabile.

Reprezentanții companiei vorbesc despre un moment definitoriu pentru evoluția Antibiotice SA, o etapă în care investițiile nu mai sunt doar despre creștere economică, ci despre poziționare strategică într-un ecosistem medical european în continuă reconfigurare. În același timp, Banca Transilvania își consolidează rolul de finanțator al marilor proiecte industriale românești, susținând ceea ce poate fi considerat un „pol de competitivitate” cu impact direct în economie și sănătate.

În ansamblu, această finanțare de 67 de milioane de euro nu este doar o tranzacție financiară, ci un semnal clar că Iașul intră într-o ligă superioară a industriei farmaceutice, cu ambiția de a deveni un actor relevant nu doar național, ci și european, într-un domeniu unde miza finală este una vitală: accesul la medicamente esențiale și independența strategică în sănătate. Raluca STROE