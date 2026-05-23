Polițiștii au intervenit la 46.222 de sesizări privind violența domestică în primele patru luni din 2026. Datele Poliției Române arată un fenomen prezent aproape egal în orașe și sate, dar și o folosire mai frecventă a ordinelor de protecție și a brățărilor electronice.

Peste 46.000 de sesizări în patru luni

Polițiștii au intervenit la 46.222 de semnalări în contextul violenței domestice, în primele patru luni ale anului 2026, potrivit datelor transmise de Poliția Română. Fenomenul este aproape egal împărțit între mediul urban și cel rural. Din totalul intervențiilor, 22.888 au avut loc în orașe, iar 23.334 în mediul rural. Cifrele confirmă amploarea unei probleme care nu mai poate fi privită ca un simplu conflict de familie. Violența domestică este o problemă de siguranță publică, în care reacția rapidă poate face diferența pentru victime. Poliția Română transmite că prevenirea și combaterea violenței reprezintă un domeniu prioritar de acțiune, cu accent pe protejarea victimelor și tragerea la răspundere a agresorilor.

Loviri în scădere, amenințări și abandon de familie în creștere

În perioada ianuarie–aprilie 2026, la nivel național au fost înregistrate 16.477 de infracțiuni în contextul violenței domestice. Cele mai multe au fost fapte de lovire sau alte violențe: 8.407 cazuri, adică 51% din total. Numărul este în scădere față de aceeași perioadă din 2025, când erau raportate 8.757 de astfel de fapte. În schimb, alte infracțiuni au crescut. Faptele de amenințare au urcat de la 1.840 la 2.115, iar infracțiunile de abandon de familie au crescut de la 1.427 la 1.550. Datele arată că, dincolo de agresiunea fizică, victimele se confruntă și cu presiune psihologică, intimidare sau vulnerabilizare în interiorul familiei. [H2] Aproape 6.000 de ordine de protecție provizorii În primele patru luni ale anului 2026, polițiștii au emis 5.902 ordine de protecție provizorii. Acestea pot fi dispuse direct la fața locului, atunci când există un risc iminent pentru viața, integritatea fizică sau psihică a unei persoane. Dintre ordinele emise de polițiști, 2.203 au fost transformate ulterior în ordine de protecție de către instanțe. În aceeași perioadă, instanțele au emis, la nivel național, 5.431 de ordine de protecție. Aceste măsuri pot obliga agresorul să păstreze distanța față de victimă, locuință, locul de muncă sau alte spații frecventate de aceasta.

Peste 2.600 de încălcări ale ordinelor de protecție

Ordinele de protecție nu sunt însă respectate în toate cazurile. În cazul ordinelor de protecție provizorii, au fost sesizate 490 de infracțiuni privind încălcarea măsurilor dispuse. Dintre acestea, 254 au fost în mediul urban și 236 în mediul rural. În cazul ordinelor emise de instanțe, numărul încălcărilor a fost mult mai mare: 2.173 de infracțiuni sesizate în primele patru luni ale anului. Aceste cifre explică de ce monitorizarea agresorilor și intervenția rapidă rămân esențiale. Pentru victime, un ordin de protecție nu este doar un document, ci o măsură care trebuie susținută prin supraveghere și reacție imediată.

Brățările electronice, folosite în peste 2.200 de situații

Sistemul Informatic de Monitorizare Electronică este operațional la nivel național din 1 octombrie 2024. Implementarea a fost devansată cu trei luni de Ministerul Afacerilor Interne, pentru a crește gradul de protecție a victimelor. Sistemul permite monitorizarea apropierii agresorului de victimă. Atunci când sunt generate alerte, polițiștii pot interveni pentru protejarea victimei și imobilizarea agresorului. În primele patru luni din 2026, măsura obligării agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere a fost aplicată în 2.261 de situații. Dintre acestea, 1.235 de măsuri au fost dispuse în cazul ordinelor de protecție provizorii, adică 20,9% din totalul celor 5.902 ordine emise de polițiști. Alte 1.026 de măsuri de monitorizare electronică au fost dispuse de instanțe în cadrul ordinelor de protecție, reprezentând 18,9% din totalul celor 5.431 de ordine emise de instanțe.

Poliția spune că monitorizarea electronică poate salva vieți

Potrivit datelor comunicate de autorități, nicio persoană care a solicitat montarea unei brățări de monitorizare electronică a agresorului și a respectat condițiile de utilizare nu a fost victima unei infracțiuni de omor. Mesajul vine într-un context în care multe victime ezită să ceară ajutor, din teamă, neîncredere sau dependență emoțională ori economică față de agresor. Ordinul de protecție și monitorizarea electronică nu elimină complet riscul, dar pot crea un cadru concret de siguranță. Ele cresc șansele ca agresorul să fie ținut la distanță, iar polițiștii să poată interveni mai repede în cazul încălcării măsurilor.

Violența domestică nu este o problemă privată

Datele din primele patru luni ale anului 2026 arată că violența domestică rămâne un fenomen extins, prezent atât în orașe, cât și în sate. Cele peste 46.000 de semnalări înregistrate într-un interval de doar patru luni înseamnă sute de intervenții zilnice ale polițiștilor. Dincolo de statistici, fiecare caz poate însemna o victimă care are nevoie de protecție, un copil expus unui mediu traumatic sau o familie aflată într-o situație de risc. Tocmai de aceea, autoritățile insistă că violența domestică trebuie raportată, investigată și sancționată.