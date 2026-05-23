Iașul, situație rară în infrastructura europeană

* deși podul peste Prut de pe Autostrada Unirii A8 înaintează spectaculos, infrastructura de acces rămâne o provocare serioasă * Iașul va avea, încă din anul viitor, primul punct vamal de autostradă spre Republica Moldova * dar va trăi o situație rară în infrastructura europeană: un pod de autostradă ultramodern care va funcționa înainte ca autostrada să existe complet!

La mai bine de un an de la deschiderea șantierului, podul de autostradă peste Prut de la Ungheni - considerat una dintre cele mai importante investiții strategice din estul României - a depășit deja stadiul fizic de peste 50%, potrivit Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași.

Dacă ritmul actual va fi menținut, iar termenul din octombrie 2026 va fi respectat, Iașul ar putea avea încă din anul viitor primul punct vamal de autostradă spre Republica Moldova.

Podul de la Ungheni nu este doar o simplă traversare peste Prut. Este primul pod de autostradă dintre România și Republica Moldova și primul segment construit efectiv din viitoarea conexiune rutieră de mare viteză dintre Târgu Mureș și Chișinău prin mult-așteptata Autostrada A8.

Șantier uriaș la granița Iașului

Lucrările au început oficial la finalul lunii aprilie 2025, după mai multe luni dedicate proiectării și pregătirii tehnice. Investiția depășește 150 de milioane de lei și este finanțată prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei - semn clar că proiectul are o miză europeană majoră.

Imaginile și randările publicate până acum arată un complex vamal impresionant, cu multiple benzi dedicate autoturismelor, camioanelor și autocarelor, inspirat din infrastructura marilor puncte de frontieră occidentale.

Zona de frontieră va include platforme logistice moderne, hale pentru verificarea mărfurilor, spații administrative, zone separate pentru control vamal, fluxuri distincte pentru traficul greu și traficul de personae, sisteme moderne de acces și verificare.

Practic, la granița județului Iași se pregătește una dintre cele mai moderne porți rutiere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova.

Realitatea din teren: drumul spre vamă este încă o problemă

Deși podul înaintează spectaculos, infrastructura de acces rămâne o provocare serioasă.

În prima etapă, accesul spre noul punct vamal se va face dinspre România pe DJ 249A, un drum județean de aproximativ 18 kilometri care pleacă din zona Iașului. Problema este că drumul are numeroase deficiențe și necesită lucrări urgente de modernizare.

Cu alte cuvinte, Iașul poate avea un pod spectaculos peste Prut, dar accesul efectiv către el riscă să se facă temporar pe o infrastructură subdimensionată și vulnerabilă.

Pe partea moldovenească, autoritățile de la Republica Moldova vor amenaja un drum provizoriu de aproximativ 500 de metri care va face legătura cu șoseaua R1 — actuala centură a orașului Ungheni.

Italienii de la Itinera intră în joc

Soluția definitivă pentru conectarea completă a podului la rețeaua de autostradă va veni odată cu execuția tronsonului Iași - Ungheni al A8.

Contractul pentru tronsonul 4 a fost câștigat de compania italiană Itinera S.p.A., iar un segment-cheie de 2,77 kilometri între Golăiești și podul peste Prut va fi construit cu prioritate.

În paralel, și Republica Moldova accelerează lucrările: primii 5 kilometri de autostradă în continuarea podului, spre Chișinău, vor fi construiți la nord de Ungheni.

Cel mai avansat proiect din întreg sectorul ieșean al A8

Într-un context în care multe tronsoane ale Autostrăzii Unirii sunt încă în licitație, contestații sau faze birocratice, podul de la Ungheni a devenit deja simbolul concret al A8.

La peste 50% stadiu fizic, este în prezent cel mai avansat element de infrastructură de pe întreg sectorul ieșean al autostrăzii și primul proiect care demonstrează că legătura rutieră rapidă dintre Iași și Chișinău începe să prindă formă în teren.

Pentru Iași, miza este uriașă: noul pod și viitoarea autostradă vor transforma orașul într-un nod strategic regional între Uniunea Europeană și Republica Moldova, cu impact direct asupra comerțului, investițiilor, transportului și dezvoltării economice a întregii Moldove istorice.

Daniel BACIU