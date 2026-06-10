Moaștele „marelui făcător de minuni”, aduse la Iași

Relicvele „ocrotitorului şi mijlocitorului familiei creştine”, ale „marelui făcător de minuni”, aşa cum mai este numit Sfântul Anton, vor ajunge la Iaşi. Pe 10 iunie, moaştele sfântului vor fi întâmpinate la ora 17.00 la Biserica „Sfântul Anton de Padova” din cartierul Dacia, în cadrul unei ceremonii solemne.

Aici vor rămâne în perioada până pe 14 iunie, în care vor fi diferite celebrări, procesiuni cu Bustul Sfântului Anton prin piaţa dedicată acestui sfânt, şi momente de rugăciune, dar şi posibilitatea ca credincioşii să venereze relicvele Sfântului Anton.

Un moment important din cadrul programului acestor zile va fi Sfânta Liturghie pontificală de hram a Bisericii „Sfântul Anton de Padova”, cu binecuvântarea copiilor şi sfinţirea crinilor, din ziua de sâmbătă, 13 iunie, la ora 18.00. Celebrarea va fi prezidată de PS Iosif Păuleţ, episcopul Diecezei Romano-Catolice de Iaşi. După Sfânta Liturghie va fi o procesiune cu Bustul Sfântului Anton prin piaţa dedicată lui, din apropierea bisericii.

Moaştele „marelui făcător de minuni”, în cele cinci zile în care vor fi prezente la Iaşi, vor fi expuse spre venerare în preajma altarului bisericii care îl are ca patron, iar credincioşii vor avea ocazia să se roage lângă acestea.

Relicvariile Sfântului Anton de Padova, care vor fi aduse în Iaşi şi care sunt duse în lumea întreagă în pelerinaj, sunt două. Unul solemn, sub forma unui bust aurit al sfântului, care ţine în mâna stângă o carte: Biblia, pe care este aşezat un ostensoriu ce conţine fragmente din trupul Sfântului Anton. De mâna dreaptă, ridicată pentru binecuvântare, este sprijinit un crin, simbol legat de iconografia antoniană, reprezentând curăţia. Acest bust, purtat în procesiune, este expus în biserici pentru venerarea publică a credincioşilor. Al doilea relicvariu, mai mic, sub formă de ostensoriu, cu fragmente din trupul sfântului, este folosit de obicei pentru binecuvântări şi pentru vizitele la bolnavi sau în alte locuri.

Evenimentul de la Iaşi se înscrie în pelerinajul naţional (29 mai - 16 iunie) organizat de Provincia Franciscană „Sfântul Iosif” a Fraţilor Minori Conventuali din România, în contextul Centenarului Franciscan, care marchează împlinirea a 800 de ani de la trecerea la cele veşnice a Sfântului Francisc din Assisi, cel care a fondat ordinul franciscan din care a făcut parte Sfântul Anton de Padova. De asemenea, se marchează prin acest eveniment şi 30 de ani de la înfiinţarea Parohiei "Sfântul Anton de Padova" din Iaşi. Laura RADU