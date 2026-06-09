Meditațiile, cea mai veche afacere de apartament

Iașul nu se mișcă doar prin marile firme, universități, malluri, spitale și centre de birouri. O parte a orașului lucrează în spatele ușilor de apartament: în sufragerii unde se fac unghii, în bucătării unde se coc torturi la comandă, în camere unde elevii vin la meditații, în holuri cu pachete pregătite pentru livrare și în garsoniere unde telefonul ține loc de vitrină, agendă și reclamă. Este economia de sufragerie a Iașului, o piață greu de măsurat, dar tot mai prezentă într-un oraș în care un venit suplimentar schimbă bugetul unei familii.

Cât valorează, de fapt, o mică afacere de sufragerie

Cifrele arată de ce fenomenul nu poate fi tratat ca un moft. În iunie 2025, câștigul salarial mediu net în județul Iași era de 5.335 de lei, sub media națională de 5.539 de lei. Într-un astfel de context, o activitate de acasă care aduce câteva sute sau câteva mii de lei pe lună poate deveni vitală.

O manichiură semipermanentă într-un salon ieșean apare în listele de prețuri la aproximativ 120–170 de lei. Dacă o persoană care lucrează de acasă are 10 cliente pe săptămână, la un tarif de 100–120 de lei, încasările brute pot ajunge la 4.000–4.800 de lei pe lună. Din acești bani se scad materiale, lămpi, consumabile, cursuri, promovare și, dacă activitatea este fiscalizată, taxe.

La prăjituri, piața este la fel de concretă. Torturile comandate online în Iași apar frecvent la prețuri de aproximativ 149–159 lei/kg. Un tort de 2 kilograme poate trece astfel de 300 de lei. Trei-patru torturi pe săptămână pot aduce încasări brute de peste 1.000 de lei, înainte de costurile cu ingredientele, energia, ambalajele și timpul de lucru.

La curățenie, tarifele firmelor locale pornesc de la aproximativ 450 de lei pentru un apartament cu două camere și de la 499 de lei pentru unul cu trei camere, iar unele platforme indică oferte care pot urca spre 750–1.000 de lei, în funcție de complexitate. Pentru persoanele care lucrează individual, chiar și două-trei lucrări pe săptămână pot însemna un venit complementar important.

Meditațiile, cea mai veche afacere de apartament

Dacă manichiura și torturile au devenit mai vizibile prin social media, meditațiile sunt probabil cea mai veche formă de economie de apartament din Iași. Orașul are zeci de școli, colegii puternice, licee căutate și o presiune constantă pe Evaluarea Națională, Bacalaureat și admiterea la facultate.

În multe familii, meditațiile nu mai sunt o excepție, ci o cheltuială recurentă. O oră de română, matematică, engleză sau informatică poate deveni parte din bugetul lunar, la fel ca întreținerea sau abonamentul de transport. Pentru profesorii care lucrează suplimentar sau pentru studenții buni care pregătesc elevi mai mici, camera de acasă devine o mică sală de clasă.

Această piață este greu de cuantificat local, dar efectul ei este vizibil: părinți care caută recomandări, grupuri unde se cer profesori „buni și disponibili”, elevi care circulă după-amiaza între școală, acasă și meditații. Este una dintre zonele în care economia de sufragerie se intersectează direct cu anxietatea educațională a orașului.

TikTok și Facebook au înlocuit vitrina de la stradă

Economia de sufragerie nu ar fi crescut atât de repede fără telefon. România avea, la finalul lui 2025, 12,9 milioane de identități active de utilizatori social media, echivalentul a 68,3% din populație, iar internetul ajungea la 17,7 milioane de utilizatori.

Pentru Iași, asta înseamnă o piață locală în care promovarea nu mai depinde de un spațiu comercial. O tânără care face unghii poate filma o lucrare de 20 de secunde. O femeie care coace prăjituri poate posta un tort tăiat. O studentă poate vinde haine prin story-uri. O persoană care face curățenie poate primi comenzi dintr-un grup de cartier. O profesoară poate atrage părinți printr-o explicație clară, postată online.

Telefonul a devenit vitrină, catalog, portofoliu, agendă și instrument de vânzare. În același timp, a crescut presiunea: cine nu postează nu există, cine nu răspunde repede pierde clientul, cine primește o recenzie proastă poate pierde într-o zi încrederea construită în luni întregi.

În Iași, această economie are un profil social clar. În jurul ei gravitează femei care lucrează după program, mame care au nevoie de flexibilitate, tinere care transformă un curs de beauty într-un venit, studenți care dau meditații, persoane care vând haine online, oameni care își monetizează priceperea fără să aibă capital pentru un spațiu comercial.

Economia de sufragerie funcționează pe încredere. Oamenii comandă de la cineva pe care îl știu sau despre care au auzit. Își fac unghiile la cineva „testat”. Cumpără prăjituri de la cineva recomandat. Își trimit copilul la meditații la cineva despre care au spus alți părinți că „lucrează bine”. Apelează la curățenie, croitorie sau servicii de îngrijire prin cercul de cunoscuți.

Clara DIMA