Se schimbă inima Iașului! Buldozerele intră în Piața Unirii după decenii de degradare

După ani întregi în care Piața Unirii a fost lăsată să îmbătrânească sub ochii ieșenilor, după mii de zile în care dalele s-au fisurat, mozaicurile s-au degradat, iar centrul simbolic al Moldovei a început să arate tot mai obosit, Primăria Iași anunță în sfârșit marea operațiune de salvare a celui mai important spațiu public al orașului.

Vorbim despre locul unde se scrie istoria Iașului modern. Locul unde se dansează Hora Unirii. Locul prin care trec anual sute de mii de turiști. Locul care ar trebui să fie cartea de vizită a capitalei istorice a României.

Și totuși, ani la rând, Piața Unirii a devenit imaginea perfectă a contradicțiilor administrative ale Iașului: monumente spectaculoase înconjurate de pavaje degradate, ceremonii naționale organizate într-un spațiu care cerea de multă vreme intervenții serioase și promisiuni repetate care păreau că nu se mai transformă niciodată în șantiere reale.

Acum însă, lucrurile intră într-o nouă etapă.

Primarul Mihai Chirica a mers personal în teren alături de constructor pentru pregătirea lucrărilor care vor transforma radical centrul orașului. Planul este ambițios: mozaicul degradat și suprafețele de beton vor dispărea, fiind înlocuite cu granit premium, spațiile verzi vor fi extinse, mobilierul urban va fi complet schimbat, iluminatul va fi modernizat, iar întreaga piață va primi o imagine nouă.

Pe hârtie, totul sună spectaculos. Însă în spatele comunicatelor optimiste se ascunde o realitate pe care mulți ieșeni o observă imediat: această investiție nu este doar un proiect de modernizare. Este și o recunoaștere indirectă a faptului că unul dintre cele mai importante locuri ale orașului a fost lăsat prea mult timp să se degradeze.

Piața Unirii nu este o alee secundară. Nu este un parc de cartier. Este kilometrul zero al Moldovei.

Este locul unde se întâlnesc istoria, politica, cultura și identitatea orașului.

Și tocmai de aceea apare întrebarea care planează asupra întregului proiect: cum a fost posibil ca tocmai acest spațiu să ajungă să aibă nevoie de o reconstrucție atât de amplă?

Mai ales că vorbim despre o piață cu o valoare simbolică uriașă.

Puțini își mai amintesc că actuala configurație a Pieței Unirii a rezultat în urma unui concurs de arhitectură desfășurat la sfârșitul anilor '50, o raritate pentru acea perioadă. Mozaicurile care urmează să fie înlocuite nu sunt simple elemente decorative. Ele reprezintă o adevărată capsulă a timpului.

Tractoare, spice de grâu, fabrici, macarale, simboluri industriale, motive tradiționale, elemente ale istoriei Moldovei și chiar reprezentări ale optimismului tehnologic specific perioadei comuniste. Toate acestea formează astăzi un muzeu urban în aer liber pe care mulți îl traversează fără să-l observe.

Ironia este uriașă. În timp ce Europa investește milioane pentru conservarea patrimoniului urban al secolului XX, Iașul se pregătește să elimine o parte din aceste simboluri pentru a face loc unei imagini moderne și uniforme.

Desigur, multe dintre mozaicuri sunt deteriorate și necesită intervenții. Însă dezbaterea rămâne deschisă: nimeni nu știe cât din identitatea istorică a pieței va supraviețui după modernizare.

La toate acestea se adaugă și scepticismul inevitabil al ieșenilor.

Orașul a văzut în ultimii ani numeroase proiecte anunțate cu entuziasm și finalizate cu întârzieri, costuri suplimentare și explicații administrative. Contractul actual prevede o durată de execuție de maximum 12 luni și o valoare de aproape 6,8 milioane de lei.

Iarăși, nu se știe dacă termenul va fi respectat și dacă șantierul nu va transforma centrul orașului într-o zonă blocată exact în perioada în care Iașul găzduiește cele mai importante evenimente culturale și turistice.

În realitate, miza este mult mai mare decât schimbarea unor dale.

Pentru că Piața Unirii este simbolul orașului, primul lucru pe care îl văd mulți turiști și ultimul loc în care se adună ieșenii atunci când vor să celebreze un moment important.

De aceea, ceea ce începe acum nu este doar un proiect de reabilitare. Este un examen major pentru administrația locală.

Dacă lucrările vor fi realizate la standardele promise, Piața Unirii ar putea redeveni un spațiu public spectaculos. Dacă nu, dacă proiectul va repeta greșelile trecutului, atunci milioanele investite riscă să fie percepute doar ca o nouă operațiune de imagine într-un oraș care încă încearcă să recupereze decenii întregi de întârzieri. Carmen DEACONU