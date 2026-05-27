Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2026–2027 a intrat în etapa decisivă la Iași. Inspectoratul Școlar Județean Iași a publicat lista copiilor admiși după prima etapă, lista cererilor nesoluționate și raportul locurilor rămase libere pentru etapa a II-a. Potrivit documentului centralizator, în județul Iași au fost aprobate 391,89 clase, cu o capacitate totală de 8.004 locuri. După prima etapă, 7.137 de copii au fost admiși, iar 867 de locuri au rămas libere pentru etapa următoare.

Unde s-au ocupat locurile încă din prima etapă

Datele publicate de ISJ Iași arată, din nou, diferențele mari dintre școlile foarte căutate și unitățile unde oferta rămâne mai generoasă. În municipiul Iași, mai multe școli au ajuns la capacitate sau au avut cereri peste numărul inițial de locuri.

Printre unitățile fără locuri libere după etapa I se află Școala Gimnazială „Titu Maiorescu”, cu 144 de copii admiși pe 144 de locuri, Școala Gimnazială „Ion Simionescu”, tot cu 144 de admiși pe 144 de locuri, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, cu 144 de admiși, și Școala Gimnazială „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, cu 96 de admiși pe 96 de locuri.

Presiune mare se vede și la Școala Gimnazială „Otilia Cazimir”, unde raportul ISJ indică 153 de copii admiși la o capacitate de 144 de locuri, dar fără locuri libere pentru etapa a II-a. Școala Primară „Carol I” apare cu 81 de admiși la 72 de locuri, iar Colegiul Național „Mihai Eminescu” cu 27 de admiși la 24 de locuri, tot fără locuri disponibile.

Școlile unde au rămas locuri libere

În același timp, alte unități din municipiul Iași mai au locuri pentru etapa a II-a. Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” are 35 de locuri libere, Școala Gimnazială „Carmen Sylva” are 27, Școala Gimnazială „George Călinescu” are 21, iar Școala Gimnazială „Ștefan Bârsănescu” are 20. La Școala Gimnazială „Vasile Conta” sunt 10 locuri libere în structura principală, iar pentru structura Școala Primară Nr. 1 „Vasile Conta” apar 29 de locuri libere.

Locuri au rămas și la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” – 6 locuri, la Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” – 3 locuri, la Liceul Teoretic „Miron Costin” – 2 locuri, precum și la Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu” – 9 locuri.

Cereri nesoluționate la școli căutate

Lista cererilor nesoluționate arată unde concurența a fost cea mai vizibilă. Cele mai multe cereri nesoluționate apar la Școala Gimnazială „Colonel Constantin Langa” Miroslava, cu 28 de copii pe listă, și la Școala Gimnazială „Ion Ghica” Iași, cu 23 de cereri nesoluționate. Apar cereri nesoluționate și la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu”, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” și Școala Gimnazială „Otilia Cazimir”.

Etapa a II-a este importantă pentru copiii care nu au fost înscriși după prima etapă. Ca urmare, părinții trebuie să depună cereri în această săptămână, dată finală fiind 29 mai.

Clara DIMA