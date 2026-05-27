Filtru de amploare în Iași: 332 amenzi în câteva ore!

O acțiune rutieră de amploare, fără precedent recent în județul Iași, a transformat drumurile publice într-un adevărat filtru de control, unde fiecare abatere a fost taxată, iar toleranța pentru abaterile de la regulile de circulație a fost practic zero.

În data de 26 mai, polițiștii rutieri și de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași, alături de Poliția Locală, au declanșat o amplă operațiune menită să crească siguranța rutieră și să reducă riscul accidentelor grave pe drumurile din județ.

Rezultatul intervenției este unul care vorbește de la sine: 688 de testări alcoolscopice efectuate și nu mai puțin de 854 de autovehicule verificate într-o singură zi, într-un control desfășurat în zonele considerate cu risc rutier ridicat.

În urma neregulilor descoperite, polițiștii au aplicat 332 de sancțiuni contravenționale, într-un tablou rutier care arată amploarea problemelor din trafic: de la șoferi care nu acordă prioritate, până la conducători auto prinși sub influența alcoolului, pietoni indisciplinați, bicicliști și utilizatori de trotinete electrice care au încălcat regulile de circulație.

Cele mai multe sancțiuni au vizat depășirea regimului legal de viteză, nerespectarea regulilor de către bicicliști și trotinetiști, dar și alte abateri care, cumulate, au dus la amenzi în valoare totală de 151.071 de lei.

În paralel, măsurile luate de polițiști au fost ferme: 23 de permise de conducere au fost reținute, dintre care șapte pentru conducere sub influența alcoolului, iar alte cazuri pentru neacordare de prioritate sau alte abateri grave de la regimul rutier. Totodată, au fost retrase 12 certificate de înmatriculare și 3 seturi de plăcuțe de înmatriculare, semn că verificările au vizat în mod direct și starea tehnică a vehiculelor.

Un exemplu relevant al acțiunii îl reprezintă cazul unui bărbat de 39 de ani, surprins la volan pe bulevardul Poitiers din municipiul Iași, având o alcoolemie de 0,18 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost sancționat contravențional, iar permisul i-a fost reținut pentru o perioadă de 90 de zile, conform legislației în vigoare.

Operațiunea de amploare din Iași se înscrie în seria acțiunilor ferme desfășurate de autorități pentru combaterea comportamentelor periculoase din trafic, într-un context în care siguranța rutieră rămâne o provocare constantă pe drumurile din județ. Andrei TURCU