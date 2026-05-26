Primăria vinde un teren pe Aleea Nicolina cu 11.424 euro!

O nouă tranzacție imobiliară pregătită de Consiliul Local al Municipiului Iași scoate la iveală mecanismul discret prin care terenuri aflate în proprietatea privată a municipalității ajung să fie vândute direct proprietarilor construcțiilor ridicate pe acestea, fără licitație publică. De această dată, este vorba despre un teren amplasat într-o zonă comercială intens circulată din Iași, pe aleea Nicolina nr. 13.

În spatele aparentului simplu proiect administrativ se află însă o istorie imobiliară care traversează concesiuni succesive, contracte comerciale, lucrări de supraetajare, transferuri de proprietate și ani întregi de utilizare a terenului aparținând domeniului privat al municipiului.

Terenul, identificat cu numărul cadastral 137338 și înscris în Cartea Funciară cu același număr, figurează în inventarul domeniului privat al municipalității încă din 2020. Suprafața măsurată este de 32 mp, deși actele vechi indică 39 mp, diferență care reflectă ajustările cadastrale făcute de-a lungul timpului.

Miza reală nu este însă terenul în sine, ci construcția ridicată pe acesta - un spațiu comercial dezvoltat prin lucrări de construire, supraetajare și reamenajare în baza unor autorizații emise între 2006 și 2009. Clădirea a trecut prin mai multe tranzacții și transferuri succesive de drepturi, până când actualii proprietari au ajuns să solicite cumpărarea directă a terenului de la municipalitate.

Totul a pornit de la concesionarea inițială a terenului către SC Telebit SRL, în baza unui contract semnat în 2005 pentru o perioadă de 15 ani. Firma a dezvoltat pe amplasament construcția comercială, iar ulterior drepturile asupra spațiului și folosinței terenului au fost transferate succesiv către alți proprietari.

Evitarea licitației publice, deoarece există o construcție legal edificată

În prezent, terenul este folosit parțial prin plata unei taxe pentru lipsa de folosință pentru circa 30,10 mp și parțial printr-un contract de concesiune valabil până în 2050 pentru încă aproximativ 9,30 mp.

Actualii proprietari ai construcției - Adrian Gânju și Andreea Niculăiță-Gânju - solicită acum cumpărarea directă a terenului în baza dreptului de preempțiune prevăzut de Codul Administrativ pentru constructorii de bună-credință care au edificat legal construcții pe terenuri aparținând statului sau administrațiilor locale.

Practic, legea permite evitarea licitației publice atunci când există o construcție legal edificată, proprietarul construcției solicită cumpărarea terenului afferent, nu există litigii sau revendicări asupra terenului.

Documentația prezentată în fața Consiliul Local al Municipiului Iași arată că Direcția Juridică nu a identificat procese pe rol privind terenul, iar Direcția de Arhitectură și Urbanism confirmă că nu există notificări de revendicare formulate în baza legilor fondului funciar sau a legislației privind restituirea proprietăților.

Evaluarea realizată în 2025 stabilește un preț de 357 euro/mp, ceea ce duce valoarea totală a terenului la 11.424 euro. Chiar dacă suma poate părea modestă, cazul reflectă un fenomen mult mai amplu din marile orașe: regularizarea juridică a unor situații vechi în care construcțiile private au fost dezvoltate pe terenuri aflate în proprietatea municipalităților.

Astfel de operațiuni sunt extrem de sensibile deoarece implică: transferul definitiv al unor active publice în proprietate privată, stabilirea valorii terenurilor prin rapoarte de evaluare, eliminarea procedurii de licitație publică, consolidarea unor investiții comerciale deja existente.

În multe situații similare din România, astfel de vânzări directe au generat controverse privind subevaluarea terenurilor sau avantajele acordate unor beneficiari care au exploatat ani întregi terenuri publice prin concesiuni avantajoase.

În cazul de față, administrația locală invocă însă cadrul legal oferit de articolul 364 din Guvernul României privind Codul Administrativ, care acordă drept de preempțiune proprietarilor construcțiilor edificate legal.

Pentru Municipalitate, aprobarea vânzării ar însemna închiderea unei situații juridice începute în urmă cu aproape două decenii. Pentru proprietarii construcției, tranzacția ar însemna dobândirea deplină a terenului de sub spațiul comercial și eliminarea dependenței de concesiuni sau taxe de folosință.

Deși discutăm despre doar 32 de metri pătrați, proiectul ilustrează perfect modul în care mici bucăți din domeniul privat al orașului sunt transformate, pas cu pas, în proprietăți private definitive, prin mecanisme administrative perfect legale, dar care ridică întotdeauna întrebări despre valoarea reală a patrimoniului public și despre felul în care acesta este administrat.

Carmen DEACONU