Iașul ajunge la 30°C miercuri

Iașul va ajunge miercuri, 27 mai 2026, la aproximativ 30°C, într-un episod de încălzire accentuată care cuprinde mare parte din România. La nivel național, maximele pot urca până la 33°C, iar în vestul și sud-vestul țării unele prognoze indică valori de 33-34°C. Este cea mai caldă zi a săptămânii, potrivit estimărilor anunțate de directorul ANM, Elena Mateescu. Saltul termic este important mai ales prin momentul în care apare: final de mai, înainte de începutul oficial al verii. Nu este vorba despre o caniculă extinsă, însă temperaturile trec în multe zone de pragul unei zile de vară și se apropie de nivelul la care disconfortul termic devine vizibil.

În zonele aglomerate, cu trafic, asfalt și puțină umbră, senzația de căldură poate fi mai intensă decât arată termometrul. Umezeala din aer poate accentua disconfortul, mai ales în orele de prânz. Persoanele vulnerabile — copiii, vârstnicii și bolnavii cronici — sunt cele mai expuse atunci când temperaturile cresc rapid. Pentru cei care lucrează afară, merg mult pe jos, folosesc transportul public sau au drumuri la orele de vârf, diferența dintre 28°C și 30-33°C se simte imediat.

Episodul de căldură va fi însoțit, local, de averse temporare, mai ales în a doua parte a zilei. Sunt ploi scurte, de vară, care apar pe fondul aerului cald și al umidității crescute. Aceste fenomene pot fi foarte locale. Într-o zonă poate ploua, în timp ce în alta vremea rămâne uscată. De aceea, chiar dacă ziua începe cu temperaturi ridicate, după-amiaza poate aduce schimbări rapide. Aversele nu vor răcori uniform toate regiunile, iar senzația de căldură poate persista acolo unde umiditatea rămâne ridicată. Joi și vineri, temperaturile scad După vârful de miercuri, vremea se temperează. Joi și vineri, meteorologii se așteaptă la maxime de aproximativ 24-25°C în multe zone ale țării. În Iași, joi sunt prognozate în jur de 21°C, o scădere semnificativă față de ziua precedentă. Răcirea pare însă una de scurtă durată, pentru că finalul lunii mai ar putea aduce din nou temperaturi în creștere. În astfel de zile, medicii recomandă hidratare constantă, evitarea efortului fizic la orele de vârf, haine deschise la culoare și atenție sporită pentru copii și vârstnici. Tania DAMIAN