Bursă a locurilor de muncă pentru deținuți

La Iași a fost organizată o bursă a locurilor de muncă dedicată persoanelor private de libertate, în cadrul unei acțiuni care a reunit angajatori din mai multe domenii, în special din construcții. Evenimentul a avut loc în colaborare cu Penitenciarul Iași și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) și a vizat facilitarea reintegrării sociale și profesionale a deținuților.

Potrivit organizatorilor, cele mai multe locuri de muncă au fost oferite în domeniul construcțiilor, acolo unde există în continuare deficit de forță de muncă. Angajatorii au venit cu posturi pentru meserii precum instalatori, sudori, zidari, electricieni sau muncitori necalificați. „Scopul acestei acțiuni constă în asigurarea creșterii și diversificării competențelor profesionale ale persoanelor condamnate, în vederea facilitării integrării sau reintegrării acestora pe piața muncii după punerea în libertate”, a transmis Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași, conform unui comunicat citat de organizatori.

Reintegrare socială și contact direct cu angajatorii

Evenimentul a oferit deținuților posibilitatea de a interacționa direct cu angajatorii și de a discuta concret oportunitățile de muncă disponibile după eliberare. Reprezentanții instituțiilor implicate au subliniat că astfel de acțiuni sunt importante pentru reducerea riscului de excluziune socială și pentru sprijinirea reintegrării profesionale. „Organizarea acestor acțiuni este necesară, cunoscut fiind faptul că societatea manifestă o anumită reticență în a credita ideea că o persoană care a executat pedepse privative de libertate poate fi reeducată și resocializată”, au mai transmis reprezentanții AJOFM Iași.

Organizatorii au precizat că programele de acest tip fac parte dintr-o serie mai amplă de măsuri de mediere a muncii, prin care se urmărește creșterea șanselor de angajare pentru persoanele aflate în categorii vulnerabile, inclusiv cele care urmează să fie eliberate din detenție.

Acțiunea de la Iași se înscrie într-un demers mai larg de colaborare între instituții publice și mediul privat, cu scopul de a facilita accesul pe piața muncii și de a sprijini reintegrarea socială a foștilor deținuți. Cristian ANDREI