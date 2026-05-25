Noi proiecte de infrastructura medicală, educațională și socială, aprobate în CJ

Investiții de zeci de milioane de lei, spitale modernizate, laboratoare ultraperformante, calculatoare pentru școli și sprijin direct pentru copiii vulnerabili. Consiliul Județean Iași a aprobat astăzi o serie de proiecte uriașe care schimbă radical infrastructura medicală, educațională și socială a întregii regiuni a Moldovei.

Una dintre cele mai importante decizii vizează extinderea Ambulatoriului de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași, un proiect strategic evaluat la 27,7 milioane de lei. Noua clădire va include 22 de cabinete medicale moderne și va deservi anual peste 140.000 de copii din întreaga Moldovă, transformând unul dintre cele mai aglomerate spitale pediatrice din România într-un centru medical mult mai eficient și mai accesibil.

Adoptarea hotărârii de actualizare a indicatorilor financiari reprezintă ultimul pas administrativ înaintea începerii efective a lucrărilor, care ar urma să dureze 14 luni. Pentru mii de familii din Iași și din județele vecine, proiectul înseamnă acces mai rapid la consultații și tratamente moderne pentru copii.

Un alt proiect cu impact major vizează modernizarea Laboratorului de Microbiologie din cadrul Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Cuza Vodă” Iași. Investiția totală se ridică la 5,6 milioane de lei, dintre care 4,7 milioane provin din fonduri europene.

Miza reală a proiectului este însă uriașă: noile echipamente de ultimă generație vor reduce timpul de identificare a bacteriilor și infecțiilor nosocomiale de la câteva zile la doar câteva minute sau ore. Într-un spital unde sunt tratați numeroși nou-născuți prematuri și cazuri extrem de sensibile, această modernizare poate face diferența dintre viață și moarte.

Pe lângă investițiile în sănătate, autoritățile județene anunță și cel mai mare proiect de digitalizare educațională din România, prin care mii de calculatoare și monitoare vor ajunge în școlile din județul Iași chiar din această toamnă. Scopul este modernizarea procesului educațional și reducerea decalajelor tehnologice dintre mediul urban și rural.

Ședința Consiliului Județean a adus și măsuri sociale importante. Administrația județeană continuă parteneriatul cu Festivalul INIMO pentru sprijinirea copiilor din medii defavorizate și finanțează echipe mobile care vor asigura recuperarea la domiciliu pentru 60 de persoane adulte cu dizabilități.

În plus, două milioane de lei vor fi direcționate către proiectele societății civile, într-un efort de susținere a organizațiilor și inițiativelor locale care activează în comunitate.

Pentru Iași, valul de investiții aprobat astăzi reprezintă una dintre cele mai consistente serii de proiecte din ultimii ani, cu impact direct asupra sănătății, educației și serviciilor sociale din întreaga regiune. Carmen DEACONU