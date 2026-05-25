O descoperire șocantă a fost făcută în dimineața zilei de luni 25 mai 2026, într-un apartament din Iași, situația pe strada Plăieșilor. Acolo, o femeie ar fi găsit trupul neînsuflețit al unei victime în vârstă de 69 de ani, care a fost înjunghiată de mai multe ori. Cea care a făcut descoperirea macabră a pus imediat mâna pe telefon și a apelat numărul unic pentru situații de urgență, 112, pentru a solicita ajutor. Imediat, la fața locului și-au făcut apariția echipajele medicale, dar nu au mai putut face nimic pentru ca victima să fie salvată. Totodată, la fața locului au ajuns și oamenii legii, care au început să efectueze cercetări pentru a afla cu exactitate ce s-a întâmplat în apartamentul din municipiul Iași.

Răsturnare de situație

Primele informații apărute indicau că victima ar fi locuit în apartamentul în care a fost ucisă. De fapt, locuința nu îi aparținea. Femeia în vârstă de 69 de ani stătea acolo împreună cu familia ei, provizoriu: un bărbat ieșit la pensie și fiul lor, major. Împreună cu ei mai locuia și un bărbat, în vârstă de peste 30 de ani. Acesta ar fi, conform vecinilor, fiul familiei care deține apartamentul și care este plecată. Astfel, Dragoș este unul dintre primii care a fost audiat de polițiști și procurori. Totodată, conform unor surse, se pare că acesta ar fi apelat la 112, când s-a întors acasă.

Victima ar fi fost singură acasă, în noaptea de duminică spre luni

Conform celor relatate de oamenii care locuiesc în zonă, soțul victimei și fiul ei au fost plecați noaptea trecută din apartament, la o petrecere. Nici Dragoș, fiul proprietarilor, nu ar fi fost la locație în noaptea de duminică spre luni, revenind în dimineața zilei de 25 mai.

Vecinii îl descriu pe Dragoș ca fiind o persoană liniștită, care nu are un serviciul stabil, dar lucrează cu ziua pe la diferite firme din oraș. Vecinii spun că l-au văzut în dimineața zilei de luni, 25 mai, la un local din preajma blocurilor. Acolo, bărbatul în vârstă de aproximativ 30 de ani a fost să bea o cafea și era destul de agitat. La momentul respectiv, nimeni nu știa ce s-a întâmplat în apartamentul din cartierul Alexandru cel Bun. Cristian ANDREI