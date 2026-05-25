Alertă maximă la Neamț, după ce urșii au năvălit în zonele locuite

Trei mesaje RO-ALERT au fost emise în doar câteva ore, după ce mai mulți urși au fost observați extrem de aproape de gospodării și zone locuite, inclusiv în municipiul Piatra-Neamț. Situația devine tot mai tensionată în zona Moldovei, iar oamenii trăiesc cu teama că animalele sălbatice pot apărea oricând chiar lângă case.

Prima alertă a fost transmisă în localitatea Bicaz Chei, unde un urs a fost văzut în apropierea tarabelor din zonă, spre spaima localnicilor și a turiștilor. La scurt timp, un nou mesaj RO-ALERT a fost emis după ce animalul a fost semnalat în satul Farcașa.

Panica a atins cote și mai mari aproape de miezul nopții, când locuitorii din cartierul Sărata, din municipiul Piatra-Neamț, au primit avertizare pe telefoane că un urs se află pe strada Humăriei, într-o zonă aflată foarte aproape de locuințe.

Seria incidentelor vine după un alt weekend de coșmar în județul Neamț. Sâmbăta trecută, autoritățile au emis alte trei alerte RO-ALERT după ce un urs a fost observat în zona traseelor turistice dintre Via Ferrata Astragalus și Rezervația Cheile Șugăului-Munticelu, una dintre cele mai frecventate zone montane din regiune.

Situația a devenit atât de gravă încât, în urmă cu doar o săptămână, autoritățile din Piatra-Neamț au luat o decizie radicală: împușcarea unui urs care revenea constant în zona Ștrand – Bâtca Doamnei, deși fusese alungat în repetate rânduri.

În tot mai multe localități din Moldova, aparițiile urșilor în apropierea caselor nu mai sunt excepții, ci au devenit aproape o rutină alarmantă. Oamenii se tem să mai iasă noaptea din locuințe, iar părinții sunt îngrijorați pentru siguranța copiilor.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în zonele unde au fost semnalate animale sălbatice, să nu încerce sub nicio formă apropierea sau hrănirea acestora și să sune imediat la 112 în cazul unor noi apariții. George NEGRU