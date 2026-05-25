AJOFM Iași organizează joi, 28 mai 2026, târgul de cariere Future Jobs by USV Iași, un eveniment dedicat tinerilor care caută un loc de muncă, un internship sau o direcție profesională mai clară.

Evenimentul vine într-un context în care piața muncii din Iași transmite un mesaj tot mai clar: diploma rămâne importantă, dar angajatorii caută tot mai mult oameni care pot lucra efectiv, pot învăța rapid și se pot adapta în echipe.

Ce meserii caută angajatorii

Cele mai căutate profiluri sunt legate de activități practice și domenii în care economia locală are nevoie de personal pregătit. Sunt vizate posturi pentru tehnicieni, lucrători în servicii, personal pentru producție, logistică, comerț, agricultură, industrie alimentară, mediu, zootehnie, medicină veterinară și domenii conexe economiei rurale și agroalimentare.

Pentru tinerii aflați la început de drum, târgul poate fi mai mult decât o simplă întâlnire cu angajatorii. Este o ocazie de a vedea ce competențe se cer, ce presupune un program de internship și cum arată așteptările reale de la primul loc de muncă.

Pentru tineri, provocarea nu este doar găsirea unui post, ci alegerea unui traseu profesional care poate crește. Un job de început, un stagiu bine făcut sau un internship într-un domeniu tehnic pot conta mult în construirea unei cariere.

În același timp, angajatorii trebuie să țină cont de faptul că tinerii caută salarii decente, program clar, respect, posibilități de învățare și un echilibru minim între viața personală și cea profesională.

Dan DIMA