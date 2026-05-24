Accident rutier în localitatea Maxut, comuna Deleni – cinci persoane implicate

În urma unui apel primit prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, în dispeceratul integrat ISU-SMURD-SAJ Iași a fost anunțată producerea unui accident rutier în localitatea Maxut, comuna Deleni, în care au fost implicate două autoturisme și cinci persoane.

La locul solicitării s-a deplasat un echipaj din cadrul Punctului de Lucru Hârlău, cu o autospecială de stingere și patru militari, pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor, precum și pentru acordarea sprijinului necesar la locul evenimentului.

La intervenție au acționat și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași, care au evaluat medical persoanele implicate în accident.

În urma evaluării medicale, victimele au fost transportate la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Pompierii militari au asigurat măsuri specifice pentru prevenirea producerii unui incendiu și pentru siguranța participanților la trafic.

Cazul a rămas în atenția autorităților competente pentru efectuarea cercetărilor și stabilirea împrejurărilor producerii accidentului.