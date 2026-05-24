Smiley și Feli cântă la Iași pentru copiii vulnerabili

Smiley și Feli vor cânta la Iași, pe 6 și 7 iunie 2026, în cadrul primei ediții a festivalului „De Basm – Festival de joacă și voie bună”, un eveniment organizat de Salvați Copiii Iași. Evenimentul are însă și o miză caritabilă. Fondurile și donațiile strânse în cadrul festivalului vor fi direcționate către proiectul educațional „Școala Mobilă”, derulat de Salvați Copiii Iași pentru copiii din medii vulnerabile, cu acces redus sau inexistent la educație.

Smiley, Feli și două zile de festival

Festivalul „De Basm” propune un program construit pentru familii, cu concerte și spectacole interactive. Sâmbătă, 6 iunie, cap de afiș va fi Smiley, iar pe scenă vor urca și artiștii de la grupul „NOi Și VECHi”, coordonat de Ciprian Alexa și Bogdan Curelariu. Duminică, 7 iunie, publicul o va vedea pe Feli, alături de Trupa de Weekend.

Pe lângă concerte, organizatorii anunță păpuși uriașe, fachiri, momente de teatru desfășurate atât pe scenă, cât și în mijlocul publicului, show-uri interactive cu mascote, magie, spectacol cu pirați, Dance Ball Show și momente artistice susținute de Soprano Music Academy.

Atmosfera festivalului este gândită ca o intrare într-un univers imaginar, în care decorul, personajele și experiențele vizuale completează programul artistic. Bogdan Curelariu, arhitect la Bogdaar, cel care s-a ocupat de designul și arhitectura evenimentului, spune că festivalul mizează pe redescoperirea copilăriei. „Ar trebui să fim mai des copii și să ne fugă mintea și gândurile în zona copilăriei, să fim ca într-o poveste. Eu zic că o să fie un eveniment inedit, pe care eu nu l-am mai întâlnit în Iași, în România. Sper că va fi ceva care va continua an de an și că vor veni tot mai mulți participanți. Va avea loc o teleportare, o gâdilare a simțurilor de toate felurile. Va fi atmosfera de basm, voie bună și multă distracție”, a explicat Bogdan Curelariu.

Biletele au fost anunțate la prețul de 60 de lei pentru o singură zi și 70 de lei pentru ambele zile.

Un festival despre joacă, dar și despre educație

„De Basm” nu este gândit doar ca un eveniment de divertisment. Organizatorii spun că festivalul vrea să readucă joaca în centrul relației dintre copii și părinți, într-o perioadă în care timpul petrecut împreună devine tot mai fragmentat.

„Evenimentul «De Basm» este un concept nou pe care îl propunem. Are scopul caritabil de a sprijini programele organizației Salvați Copiii Iași, în special programul Școala Mobilă. Este important să promovăm conectarea dintre copil și părinți. Vrem să arătăm că este important să petreci timp cu propriii copii, timp în care să te joci și să înveți”, a declarat Liviu Măgurianu, coordonator al programelor Salvați Copiii Iași.

Potrivit organizatorilor, joaca nu este doar o formă de distracție, ci și o modalitate prin care copiii învață, își dezvoltă încrederea și construiesc o relație mai apropiată cu adulții. Festivalul vrea să creeze exact acest cadru: două zile în care familiile se reconectează prin experiențe comune.

„Școala Mobilă”, cauza socială a festivalului

Cauza susținută prin festival este proiectul „Școala Mobilă”, un program de educație non-formală prin care Salvați Copiii Iași ajunge la copiii aflați în situații vulnerabile. Reprezentanții organizației lucrează în comunități unde riscul de abandon școlar este ridicat, inclusiv în zone ale orașului în care sărăcia, lipsa resurselor și dificultățile familiale îndepărtează copiii de școală.

„Școala Mobilă este deplasabilă, mergem cu ea în stradă. Este ca o cutie care se desface cu multe table. Pe fiecare tablă sunt atașate exerciții de matematică, de limba română, de cunoaștere, care vorbesc despre drepturile copilului”, a explicat Liviu Măgurianu.

În jurul acestei școli mobile lucrează asistenți sociali, pedagogi, psihopedagogi și psihologi. Copiii nu primesc note, iar participarea lor este încurajată prin joc, exerciții și activități adaptate vârstei. Scopul nu este ca educația să rămână în stradă, ci ca acești copii să fie atrași treptat către centre educaționale și, apoi, către școală.

De la 400 la 1.000 de copii sprijiniți

Prin „Școala Mobilă”, aproximativ 400 de copii vulnerabili beneficiază anual de sprijin educațional. Prin festivalul „De Basm”, Salvați Copiii Iași își propune să extindă impactul programului la 1.000 de copii.

În acest sens, evenimentul de la Silk District devine mai mult decât un festival de weekend. Pentru familiile din Iași, este o ocazie de a petrece timp împreună, de a asculta artiști cunoscuți și de a intra într-o atmosferă de poveste. Pentru copiii vulnerabili, poate însemna încă o șansă de apropiere de educație.

Maura ANGHEL