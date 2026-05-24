Iașul găzduiește în aceste zile ediția a IX-a a Festivalului de Muzică Bizantină, un eveniment care aduce în oraș artiști, coruri, cercetători și profesori din țară și din străinătate. Deschiderea publică are loc pe 25 mai, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, cu Grupul Psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale din București.

Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Iașilor, prin Sectorul de învățământ, și Fundația Moldavia Byzantina.

Tema ediției este „Pe izvorul vieții să o cinstim…”, cu trimitere la cinstirea Maicii Domnului, la familia creștină și la sfintele femei din calendar. Festivalul se înscrie în seria manifestărilor dedicate anului 2026, declarat în Patriarhia Română Anul Omagial al pastorației familiei creștine și Anul Comemorativ al sfintelor femei din calendar.

Timp de câteva zile, Iașul devine un spațiu de întâlnire între scenă, biserică, universitate și comunitate. Muzica bizantină iese din zona strict liturgică și ajunge în săli de spectacol, conferințe, școli și dezbateri academice.

Concertul de deschidere are loc la Teatrul Național

Unul dintre cele mai așteptate momente ale festivalului este programat luni, 25 mai 2026, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași. Concertul inaugural este dedicat Maicii Domnului și aduce pe scenă nume importante ale cântului psaltic.

Publicul va putea asculta Grupul Psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale din București, Tronos Junior, solista Ana Nuță și Corala Camena din Piatra-Neamț. Concertul va fi deschis de Corala Camena.

Nume importante ale cântului psaltic vin la Iași

Ediția din 2026 îi aduce în prim-plan pe Grupul Psaltic Tronos, Corul Academic Byzantion, Ana Nuță, Tronos Junior și Mini Byzantion. Lor li se alătură Corala Camena din Piatra-Neamț, Grupul Psaltic Evanghelismos, Corul Psaltic Emanuel Zmeu din Botoșani, Grupul Agalliasis și Corul „Sfântul Ierarh Iosif Naniescu”.

Grupul Psaltic Tronos este una dintre cele mai cunoscute formații de muzică psaltică din România, legată de Catedrala Patriarhală din București. Corul Academic Byzantion este un reper al cântului bizantin format la Iași, cu activitate artistică și academică recunoscută.

Prezența celor două formații fixează festivalul pe două direcții: una națională, prin Tronos, și una locală, prin Byzantion.

Ana Nuță este una dintre vocile feminine asociate în ultimii ani cu promovarea muzicii psaltice către un public mai larg. În același timp, participarea ansamblurilor de copii, Tronos Junior și Mini Byzantion, arată că festivalul pune accent și pe transmiterea tradiției către noile generații.

Cercetători din 12 țări participă la simpozion

Festivalul nu înseamnă doar concerte. O componentă importantă este Simpozionul Internațional „The Church as a Singing Family in the Christian Tradition”, care reunește la Iași specialiști din România și din străinătate.

La dezbateri participă cercetători și profesori din Grecia, SUA, Serbia, Finlanda, Estonia, Georgia, Bulgaria, Germania, Ucraina, Slovacia și Macedonia.

Componenta academică dă evenimentului o miză mai amplă. Muzica bizantină este discutată ca patrimoniu viu, ca limbaj liturgic, ca formă de educație și ca memorie a comunității creștine.

Simpozionul este organizat în parteneriat cu International Society for Orthodox Church Music, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” și Universitatea din Finlanda de Est.

Ediția din 2026 păstrează și dimensiunea regională. Pe lângă evenimentele organizate la Iași, festivalul include concerte itinerante la Botoșani și Piatra-Neamț. Programul mai cuprinde slujbe speciale, concerte, un atelier de mozaic bizantin în aer liber la Botoșani, Concursul Național de Muzică Psaltică pentru seminariile și liceele teologice ortodoxe și întâlnirea cântăreților bisericești din Arhiepiscopia Iașilor.

Tania DAMIAN