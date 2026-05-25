Lucrările la supralărgirea din CUG ar putea începe la final de an

Una dintre cele mai așteptate intervenții rutiere din zona metropolitană a Iașului, supralărgirea șoselei din CUG până la centura de trafic greu de la Ciurea, intră într-o etapă decisivă, după ani întregi în care sudul orașului a devenit simbolul unui urbanism sufocat de dezvoltări imobiliare accelerate și de o infrastructură rămasă mult în urma ritmului de extindere rezidențială.

Proiectul, estimat la aproximativ 12 milioane de euro, vizează modernizarea a 3,3 kilometri din DJ 248, prin transformarea actualului drum într-o arteră cu patru benzi, două pe fiecare sens de circulație. Pentru autoritățile județene, investiția este prezentată drept una dintre cele mai importante intervenții de fluidizare a traficului din sudul Iașului, o zonă unde ambuteiajele au devenit aproape permanente, mai ales în orele de vârf.

Președintele Costel Alexe a anunțat că procedura de atribuire a contractului se află într-o fază avansată, fiind depuse zece oferte din partea unor asocieri de firme interesate de proiect. Potrivit estimărilor oficiale, desemnarea constructorului ar putea avea loc în această toamnă sau spre finalul anului, după parcurgerea etapelor de evaluare și a eventualelor contestații, considerate aproape inevitabile în cazul unei investiții de asemenea dimensiuni.

Calendarul impus prin caietul de sarcini este unul ambițios: șase luni pentru proiectare și alte șase luni pentru execuție, incluzând inclusiv relocările de utilități, considerate principalul obstacol tehnic al lucrării. Tocmai această componentă este văzută drept cea mai complicată etapă a proiectului, într-o zonă în care rețelele edilitare s-au suprapus haotic peste ani, pe fondul dezvoltării accelerate a cartierelor rezidențiale din Lunca Cetățuii și Valea Adâncă.

În realitate, proiectul depășește simpla idee de lărgire a unui drum. El reprezintă încercarea autorităților de a recupera decalajele produse de ani de dezvoltare urbană necorelată cu infrastructura. Sudul Iașului a cunoscut în ultimul deceniu una dintre cele mai agresive expansiuni imobiliare din regiune, însă drumurile au rămas aproape la același profil rutier, transformând accesul către oraș într-un adevărat blocaj cotidian pentru zeci de mii de locuitori.

Noua configurație rutieră presupune intervenții complexe: exproprieri, demolări, relocări de utilități, consolidarea podului peste râul Ezăreni și amenajarea unor casete laterale pentru extinderea carosabilului.

Consiliul Județean Iași a aprobat deja fondurile necesare despăgubirilor pentru exproprieri, suma alocată depășind 1,5 milioane de lei.

Pe întreg traseul, constructorul va trebui să asigure accesul pentru cele 456 de proprietăți aflate de-a lungul drumului, fie prin păstrarea acceselor existente, fie prin realizarea unora noi, conforme cu viitoarea configurație rutieră. În paralel, o parte dintre pistele de biciclete existente vor fi refăcute, iar cele 13 stații de transport public vor rămâne pe amplasamentele actuale, fără amenajarea unor alveole dedicate.

Proiectul include și măsuri suplimentare de siguranță rutieră, precum montarea unui parapete pe o porțiune de peste 700 de metri și supralărgirea podului existent peste Ezăreni, intervenție necesară pentru integrarea noii platforme rutiere.

Dincolo de dimensiunea tehnică, miza reală a investiției este una urbană și socială. Drumul din CUG spre Ciurea a devenit în ultimii ani una dintre cele mai congestionate intrări în municipiul Iași, iar extinderea sa este privită ca o soluție esențială pentru reducerea blocajelor care afectează zilnic mobilitatea locuitorilor din zona metropolitană.

Dacă termenele anunțate vor fi respectate, autoritățile speră ca toamna anului viitor, în jurul perioadei Sfintei Parascheva și al începutului de an școlar, să găsească sudul Iașului cu una dintre cele mai importante artere de acces complet modernizată.

Daniel BACIU