Școala Primară „Carol I” din Iași organizează duminică, 24 mai, a V-a ediție a concursului de atletism „Viața înseamnă mișcare și mișcarea înseamnă viață!”, un eveniment dedicat copiilor din ciclul primar, prin care sportul devine lecție de curaj, voință, disciplină și fair-play.

Copiii din Iași aleargă pentru viață la Școala „Carol I”

Mișcarea, curajul și spiritul de competiție îi aduc la start pe micii atleți din Iași. Duminică, 24 mai, Școala Primară „Carol I” organizează, în cadrul proiectului „Împreună reușim!”, realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași, concursul de atletism „Viața înseamnă mișcare și mișcarea înseamnă viață!”.

Evenimentul a ajuns la cea de-a V-a ediție și reunește elevi din clasele a III-a și a IV-a, fete și băieți, din școli din municipiul și județul Iași. Copiii vor concura în probe de viteză, pe distanța de 50 de metri, și de rezistență, pe distanța de 600 de metri.

Sportul, lecție de caracter pentru elevii mici

Concursul este organizat de Școala Primară „Carol I”, coordonatorul proiectului fiind prof. Constanța Cristea. Inițiativa are ca scop cultivarea dorinței de mișcare în rândul copiilor, dar și promovarea fair-play-ului, a ambiției, a voinței și a spiritului competitiv.

Pentru elevii de vârstă primară, sportul nu înseamnă doar performanță, ci și educație. Fiecare probă devine o lecție despre disciplină, efort, respect pentru adversar și bucuria de a participa. Într-o perioadă în care tot mai mulți copii petrec mult timp în fața ecranelor, astfel de competiții readuc în prim-plan importanța mișcării, a jocului, a alergării și a activităților desfășurate în aer liber.

„Acest concurs a izvorât din dorința de a cultiva dorința de mișcare și de a promova spiritul fair-play, trăsături de caracter ale școlarilor precum voința, curajul, ambiția și spiritul competitiv”, a transmis prof. Constanța Cristea.

Probe de viteză, rezistență și ștafetă demonstrativă

La start se vor afla mici sportivi din ciclul primar, înscriși la probele de 50 de metri viteză și 600 de metri rezistență. Concursul va include și o ștafetă demonstrativă 4x4, pe echipe mixte, formate din fete și băieți, elevi și studenți.

Această probă demonstrativă aduce un element spectaculos în competiție și arată copiilor că sportul poate însemna și colaborare, nu doar întrecere individuală. Echipele mixte transmit un mesaj important: mișcarea unește generații, construiește încredere și îi ajută pe copii să înțeleagă valoarea lucrului în echipă.

Parteneriat cu Facultatea de Educație Fizică și Sport

Concursul are ca partener de colaborare Facultatea de Educație Fizică și Sport din Iași, reprezentată de prof. Răzvan Tomozei. Implicarea specialiștilor din domeniul educației fizice oferă evenimentului o dimensiune educațională și sportivă importantă.

Din partea Inspectoratului Școlar Județean Iași participă prof. Ana-Maria Pânzaru, inspector pentru învățământ primar. Alături de organizatori se află și prof. Claudia-Filareta Cârșusu, directorul Școlii Primare „Carol I”.

Micii competitori vor fi răsplătiți pentru efort, participare și rezultate cu medalii, cupe, cărți și dulciuri. Dincolo de premii, însă, miza principală rămâne formarea unei atitudini sănătoase față de sport și față de viață.

O tradiție construită prin pasiune pentru sport

Pentru coordonatorul proiectului, sportul este mai mult decât o disciplină școlară. Este un mod de viață transmis generațiilor de elevi prin orele de educație fizică, prin jocuri, handbal, dans folcloric, volei, tabere, excursii, înot și drumeții.

„Sportul este un stil de viață al meu. L-am transferat, ca dorință și determinare, de peste 40 de ani, școlarilor mei, prin orele de educație fizică în care i-am inițiat în handbal, dans folcloric și volei, sport practicat de performanță la Clubul Penicilina”, a mai transmis prof. Constanța Cristea.

Concursul de la Școala Primară „Carol I” confirmă că educația prin mișcare poate începe de la vârste mici și poate rămâne una dintre cele mai frumoase forme de formare a caracterului. Pentru copiii din Iași, linia de start nu este doar începutul unei curse, ci și începutul unei lecții despre curaj, bucurie și încredere. Maura ANGHEL