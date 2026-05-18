Un nou scandal pe Autostrada Unirii, cu CNIR în prim-plan

* CNIR obligată definitiv să plătească avocatii turcilor de la Makyol după un proces vizând clarificările licitației pe tronsonul Târgu Frumos – Lețcani!

Un nou episod tensionat lovește proiectul Autostrăzii A8, după ce Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a pierdut definitiv procesul cu asocierea condusă de gigantul turc Makyol și rămâne obligată să achite 8.000 de lei reprezentând cheltuieli de judecată și onorariul avocaților constructorului.

Decizia definitivă a Curții de Apel București vine într-un moment extrem de sensibil pentru unul dintre cele mai urmărite proiecte de infrastructură din Moldova și scoate la iveală noi tensiuni între autoritatea contractantă și constructorii implicați în cursa pentru tronsonul 2 Târgu Frumos – Lețcani al Autostrăzii A8.

Totul a pornit de la o solicitare de clarificări considerată „nelegală”

Conflictul a izbucnit după ce Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a analizat o contestație depusă de Makyol împotriva unei solicitări de clarificări transmisă de CNIR în cadrul procedurii de atribuire a contractului.

Mai exact, CNIR ceruse constructorului turc să justifice „toate elementele componente aferente lucrărilor de artă”, solicitare pe care CNSC a considerat-o problematică și a eliminat-o din procedură.

Consiliul a decis că acel paragraf trebuie înlăturat și a obligat CNIR să continue procedura fără a mai lua în considerare respectiva solicitare.

În plus, CNSC a stabilit ca autoritatea contractantă să plătească 8.000 de lei către Makyol drept cheltuieli de judecată.

Nemulțumită de decizie, CNIR a mers la Curtea de Apel București și a încercat fie eliminarea completă a sumei, fie reducerea drastică a onorariului avocațial.

Compania a susținut că suma de 8.000 de lei ar fi disproporționată raportat la faptul că a fost eliminat doar un singur paragraf din solicitarea de clarificări.

Mai mult, CNIR a invocat inclusiv ghidul orientativ al Uniunii Naționale a Barourilor din România, potrivit căruia un astfel de litigiu ar presupune un onorariu minimal de aproximativ 3.840 de lei.

Makyol a acuzat riscul unei evaluări „arbitrare și subiective”

De partea cealaltă, asocierea condusă de Makyol a susținut în instanță că solicitarea formulată de CNIR putea deschide calea unei evaluări arbitrare și subiective a ofertei depuse în cadrul licitației.

Constructorul turc a argumentat că procedura era una extrem de complexă, vizând proiectarea și execuția unui tronson major de autostradă, într-un domeniu influențat puternic de legislația europeană și de norme tehnice complicate.

Potrivit documentelor depuse la dosar, onorariul total negociat pentru întreaga reprezentare juridică depășea 25.000 de lei, însă CNSC a redus suma acordată la doar 8.000 de lei.

Judecătorii: o reducere suplimentară ar fi „vădit disproporționată”

Curtea de Apel București a respins definitiv plângerea formulată de CNIR și a păstrat integral decizia CNSC.

Judecătorii au arătat că avocatul Makyol a desfășurat activități consistente în dosar: redactarea contestației, cererea de acces la dosarul achiziției și notele scrise formulate în cauză.

Instanța a subliniat că suma de 8.000 de lei reprezintă doar aproximativ 30% din onorariul total solicitat inițial de avocați.

Mai mult, magistrații au avertizat că o reducere suplimentară sau eliminarea totală a sumei ar fi dus „în derizoriu activitatea avocațială”.

Un nou episod care arată tensiunile din spatele A8

Decizia definitivă vine pe fondul unor proceduri extrem de sensibile pentru Autostrada A8, proiect strategic pentru Moldova și unul dintre cele mai urmărite proiecte de infrastructură rutieră din România.

Litigiile, contestațiile și disputele juridice din jurul contractelor A8 continuă să ridice semne de întrebare privind ritmul și dificultatea implementării marilor proiecte de infrastructură.

Iar episodul dintre CNIR și Makyol arată încă o dată că, dincolo de promisiunile politice și de prezentările oficiale, bătăliile decisive pentru autostrăzi se poartă adesea în sălile de judecată.

Daniel BACIU