Cunoscutul așezământ monahal din Bucium vrea să construiască un centru monahal și cultural pe strada Păun nr. 24. Proiectul poartă denumirea „Maica Domnului Prodromița” și este prevăzut pe un teren cu suprafața de 15.482 mp.

Numele ales nu este întâmplător. Mănăstirea Bucium are o legătură veche cu Icoana Maicii Domnului „Prodromița”, una dintre cele mai cunoscute icoane cinstite în tradiția ortodoxă românească. Icoana a fost pictată la Iași, în 1863, de pictorul Iordache Nicolau, pentru Schitul românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos, unde se află originalul. La Bucium, icoana este cinstită în mod deosebit în fiecare an, pe 12 iulie, iar copia acesteia este scoasă în procesiune la hram.

Mănăstirea Bucium însăși este legată de această istorie. Așezământul a fost întemeiat în 1863 de ieromonahii Nifon Popescu și Nectarie, ctitorii Schitului Prodromu de la Athos, iar tradiția Prodromiței a rămas una dintre reperele spirituale ale locului.

Documentația prevede realizarea unui ansamblu cu mai multe funcțiuni. Centrul ar urma să includă biserică, sală de conferințe, sală pentru sinaxe, chilii pentru monahi, spații de cazare pentru oaspeți, trapeză, bibliotecă, sală de lectură, muzeu, magazin, turn clopotniță, împrejmuire și anexe. Prin aceste funcțiuni, proiectul este gândit ca un centru monahal și cultural, nu doar ca un lăcaș de cult. Componenta de cazare este destinată oaspeților și pelerinilor, iar spațiile culturale includ biblioteca, sala de lectură și muzeul.

Proiectul a trecut prin etapa avizului de oportunitate

Documentația pentru centrul monahal de pe strada Păun nr. 24 a fost analizată anterior și în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, la etapa de aviz de oportunitate, care a fost emis deja.

Până la aprobarea prin hotărâre de Consiliu Local, proiectul rămâne în procedură urbanistică. Dacă va fi aprobat, centrul monahal și cultural „Maica Domnului Prodromița” ar urma să aducă pe strada Păun nr. 24 un ansamblu cu funcțiuni religioase, culturale și de cazare pentru oaspeți și pelerini.

Dan DIMA