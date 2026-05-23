„Maraton pentru Educația Antreprenorială” a elevilor, la Iași

La Iași, viitorul economic al României pare că a coborât, pentru câteva ore, direct în sala Ateneului Național, unde zeci de elevi au transformat ideile în proiecte de business și emoția în competiție reală, în cadrul semifinalei „Maratonului pentru Educație Antreprenorială”, ediția a IV-a, un eveniment care a adus în prim-plan o generație care nu mai așteaptă viitorul, ci încearcă să îl construiască.

Sub coordonarea CONAF, în parteneriat cu Ministerul Educației și Inspectoratul Școlar Județean Iași, competiția a adunat nouă echipe de liceeni care au demonstrat că antreprenoriatul nu mai este un concept abstract, ci o formă de gândire aplicată, alimentată de probleme reale și soluții îndrăznețe, uneori surprinzător de mature pentru vârsta participanților.

Într-un context în care discursurile despre educație sunt adesea teoretice, momentul de la Iași a funcționat ca un laborator viu de idei, unde emoția, creativitatea și logica economică s-au întâlnit într-o formă rară de competiție constructivă. Elevii au vorbit despre hub-uri educaționale, branduri locale, digitalizare și soluții pentru IMM-uri, proiectând, practic, mici ecosisteme economice cu potențial real de dezvoltare.

Marele câștigător al semifinalei a fost echipa NEURIA HUB, de la Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” din Pașcani, cu un proiect care propune crearea unui spațiu dedicat tinerilor antreprenori, un hub educațional în care workshopurile, mentoratul, incubarea de idei și educația financiară se împletesc într-un model integrat de formare. Proiectul nu a fost doar o idee, ci o viziune completă despre cum ar putea arăta o infrastructură reală pentru generația viitoare de antreprenori.

Pe locul al doilea s-a clasat inițiativa „Băcănia din sufletul mamelor”, un proiect cu rădăcini în tradiție, dar cu o logică economică modernă, bazat pe producerea și comercializarea de produse artizanale locale, într-un model care combină economia socială cu valorificarea resurselor regionale. Iar pe locul al treilea, echipa SEEK DIGITAL a adus în prim-plan o problemă tot mai presantă: lipsa de vizibilitate online a IMM-urilor, propunând o agenție de marketing digital și web development construită chiar din perspectiva celor care înțeleg nativ mediul digital.

Dincolo de premii și clasamente, momentul de la Iași a fost definit de o energie greu de ignorat: o sală plină de elevi, profesori și antreprenori care au asistat la un exercițiu colectiv de imaginație economică aplicată. 300 de elevi au privit cum ideile colegilor lor sunt evaluate, dezbătute și transformate în proiecte cu potențial real, într-un cadru în care competiția nu a însemnat rivalitate, ci validare și expunere.

La final, Iașul a rămas cu imaginea unei competiții care a depășit statutul de concurs școlar și a devenit un mic barometru al viitorului economic: un loc în care ideile nu doar se spun, ci se testează, se argumentează și, poate, într-o zi, se transformă în afaceri reale. Carmen DEACONU