„Cutia cu bucurii de 1 Iunie” strânge daruri pentru copii

O idee a Asociației Edulink, campania „Cutia cu bucurii de 1 Iunie”, urmărește ca Ziua Copilului să ajungă, prin gesturi simple, și la cei pentru care un cadou înseamnă mai mult decât o surpriză. Printr-o campanie caritabilă, inițiatorii colectează, între 22 și 30 mai 2026, jucării, cărți, dulciuri ambalate și mici daruri pentru copii.

Cadourile vor ajunge la Erbiceni, Bojila, Frenciugi și Spitalul TBC Pașcanu – Secția Copii. Miza inițiativei este simplă: un dar curat, ales cu grijă, poate aduce o bucurie reală unui copil. Nu este nevoie de gesturi costisitoare, ci de obiecte potrivite, sigure și oferite cu respect.

Ce se poate dona pentru „Cutia cu bucurii de 1 Iunie”

Cei care vor să se implice pot dona jucării curate și întregi, cărți potrivite vârstei, jocuri educative, dulciuri ambalate sau pachete pregătite cu atenție. „Încurajăm donațiile aflate în stare bună. Jucăriile trebuie să fie sigure și complete, cărțile să poată fi citite și folosite, iar dulciurile să fie ambalate. Campania pune accent pe lucruri simple, dar utile. O carte, o jucărie păstrată bine, o ciocolată sau un mic pachet pot transforma ziua unui copil”, au spus oficialii asociației.

Darurile sunt colectate până pe 30 mai 2026, urmând să fie pregătite pentru 1 Iunie. Cei care doresc să contribuie pot solicita detalii despre predarea darurilor prin mesaj privat către organizatori.

Inițiatorii campaniei le cer donatorilor să aleagă obiecte potrivite pentru copii și să le pregătească atent. Un cadou oferit cu grijă transmite nu doar sprijin, ci și faptul că cineva s-a gândit la copilul care îl va primi.

Ziua Copilului, dusă mai aproape de cei care așteaptă o bucurie

„Cutia cu bucurii de 1 Iunie” pornește de la ideea că fiecare copil merită să simtă, măcar de ziua lui, atenție și bucurie. Pentru unii copii, o jucărie, o carte sau un pachet cu dulciuri pot avea o valoare mult mai mare decât pare la prima vedere.

Campania este și un apel la comunitate. Oricine poate contribui cu un obiect în stare bună sau cu un mic dar, iar puse împreună, aceste gesturi pot deveni o zi mai luminoasă pentru copiii care au nevoie de sprijin și încurajare.

De 1 Iunie, bucuria poate fi dusă mai departe prin lucruri simple: o carte, o jucărie, câteva dulciuri ambalate și grija de a oferi ceva potrivit.

Teona SOARE