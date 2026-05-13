Arena USV va găzdui, pe 16 și 17 mai, Animal Fest, un eveniment cu o agendă dedicată iubitorilor de animale. Festivalul aduce parade canine, expoziții feline, reptile, cai, animale de fermă, ateliere pentru copii, adopții și vizite în spațiile veterinare ale universității.

Evenimentul, ajuns la ediția a VI-a, este dedicat iubitorilor de animale, familiilor cu copii și celor interesați de adopție, îngrijire și medicină veterinară.

Programul include parade ale raselor de câini, concursuri chinologice, demonstrații de dresaj, expoziții de pisici, reptile, insecte, tarantule, păsări ornamentale, animale mici și animale de fermă.

Câini de rasă, câini comunitari și adopții

Sâmbătă, programul începe la ora 11:00, cu deschiderea oficială, parade ale raselor de câini, demonstrații de dresaj și concursuri. Înscrierea câinilor pentru concursuri începe de la ora 10:00.

Printre categoriile anunțate se află „cel mai frumos câine comunitar”, „cel mai frumos junior”, „cel mai frumos câine de talie mică, medie și mare”, „cel mai bine dresat câine” și „copilul și câinele”.

Prezența câinilor comunitari în program schimbă perspectiva evenimentului. Animal Fest nu vorbește doar despre animale de rasă sau demonstrații, ci și despre câinii care pot fi adoptați, integrați și îngrijiți.

În program apare și componenta „Adoptă de la USV Iași”, cu participarea câinilor de la Adăpostul de câini Iași, Tomești.

Demonstrații cu animale de lucru

Animal Fest include și demonstrații cu câini antrenați pentru misiuni speciale. În program sunt anunțate intervenții ale Poliției de Frontieră Iași, IPJ Iași, Autorității Vamale Române, dar și ale unor canise și școli de dresaj. Demonstrațiile vizează depistarea drogurilor și a țigărilor de contrabandă, prelucrarea urmei și exerciții de disciplină canină.

Este una dintre zonele în care publicul poate vedea diferența dintre un animal de companie și un animal pregătit pentru intervenții.

Pisici, reptile, cai și animale de fermă

Duminică, între orele 11:00 și 16:00, este programată expoziția felină. În ambele zile, vizitatorii pot vedea reptile, insecte și tarantule, în expoziții organizate de studenții USV Iași, alături de Asociația Tuatara.

Programul mai include păsări ornamentale, animale mici și animale de fermă.

O altă atracție este Baza Hipică a USV Iași. Sâmbătă sunt anunțate vizite și plimbări călare pentru copii, iar duminică, între orele 14:00 și 16:00, are loc o progresie de dresaj cu caii USV.

Spitalul veterinar și muzeul pot fi vizitate

Una dintre componentele importante ale Animal Fest este accesul publicului în spații care, de obicei, nu sunt destinații de weekend. Vizitatorii pot merge la Muzeul de Anatomie „Prof. Dr. H.C. Vasile Coțofan” și la Spitalul Clinic pentru Animale de Companie, în serii programate. Sâmbătă, vizitele sunt anunțate la orele 14:00 și 16:00. Duminică, acestea sunt programate la 12:00, 14:00 și 16:00. Înscrierea se face la cortul USV Iași. Această parte a festivalului apropie publicul de medicina veterinară. Pentru copii, poate fi primul contact cu o profesie medicală dedicată animalelor. Pentru proprietarii de câini și pisici, este un moment util pentru a înțelege rolul prevenției, vaccinării, sterilizării și controalelor periodice.

Clara DIMA