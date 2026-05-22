Bătălie cumplită între aeroporturile regionale. Iașul, în prim-plan

Aviația românească a devenit un adevărat câmp de bătălie regional, în care aeroporturile nu mai concurează doar pentru pasageri, ci pentru relevanță, investiții și statut strategic. Iar în această cursă tot mai intensă, Iași, Suceava și Bacău se conturează ca trei puncte fierbinți ale Moldovei aeriene, fiecare cu propria dinamică, propriile limite și propriul ritm de expansiune.

Într-un context național dominat de cifre-record și de o mobilitate aeriană în plină explozie, cu peste 2,4 milioane de pasageri la nivelul întregii țări, privirea se mută inevitabil spre estul României, acolo unde infrastructura aeriană devine un indicator direct al dezvoltării economice și al conectivității europene.

Iași - gigantul regional care trage Moldova în sus

În fruntea acestei triade, Iașiul își consolidează poziția de lider incontestabil al Moldovei aeriene, cu un trafic de peste 180.000 de pasageri într-o singură lună. Nu este doar o cifră, ci o demonstrație de forță.

Aeroportul din Iași funcționează deja ca un veritabil hub regional, cu o presiune constantă pe infrastructură și cu o cerere care pare să depășească periodic capacitatea de absorbție a terminalelor. Creșterea nu mai este liniară, ci accelerată, alimentată de diaspora, de expansiunea rutelor low-cost și de consolidarea conexiunilor directe cu marile capitale europene.

În spatele acestor cifre se ascunde însă o realitate mai dură: Iașiul nu mai crește doar organic — crește sub presiune, aproape în regim de avarie operațională, unde fiecare nouă rută adăugată înseamnă simultan progres și stres logistic.

Suceava – ascensiunea tăcută, dar constantă

La doar câteva sute de kilometri distanță, Suceava își continuă ascensiunea discretă, dar extrem de stabilă, cu aproape 87.000 de pasageri în aprilie 2026.

Dacă Iașiul este motorul puternic, Suceava este mecanismul care crește constant, fără explozii spectaculoase, dar cu o rezistență remarcabilă în timp. Traficul său reflectă o combinație de diaspora fidelă, rute bine consolidate și o cerere regională stabilă, care nu depinde de fluctuații bruște.

Suceava nu joacă rolul de lider, dar devine din ce în ce mai clar un „actor de echilibru” în ecuația aeriană a Moldovei — suficient de mare cât să conteze, suficient de stabil cât să nu fie ignorat.

Bacău – între recuperare și supraviețuire

În schimb, Bacăul rămâne într-o zonă fragilă a clasamentului, cu aproximativ 36.000 de pasageri, mult sub nivelul rivalilor regionali, dar totuși prezent într-un ecosistem extrem de competitiv.

Aici, cifrele spun o poveste diferită: nu despre expansiune agresivă, ci despre recuperare, supraviețuire și repoziționare lentă. Bacăul pare prins între două lumi - pe de o parte presiunea aeroporturilor mai mari din regiune, pe de altă parte nevoia de a-și păstra relevanța pe harta zborurilor comerciale.

În lipsa unei accelerări semnificative a rutelor sau a operatorilor, aeroportul funcționează mai degrabă ca un nod regional secundar, dar încă esențial pentru o parte din fluxul de pasageri din centrul Moldovei.

Otopeni, 1,35 milioane de pasageri în aprilie

Aeroporturile din România au înregistrat aproape 2,5 milioane de pasageri în luna aprilie, în creștere cu aproximativ 10% față de aceeași perioadă din 2025 și cu 34% peste nivelul din 2019, potrivit datelor Asociației Aeroporturilor din România.

Evoluția confirmă tendința de creștere a traficului aerian și consolidarea rolului aeroporturilor regionale în conectivitatea internă și internațională.

Aeroportul Henri Coandă (Otopeni) rămâne principalul hub aerian al țării, cu peste 1,35 milioane de pasageri în aprilie.

Pe locul al doilea se află Aeroportul Internațional Cluj, cu peste 299.000 de pasageri, urmat de Aeroportul Iași.

În continuare, clasamentul include aeroporturile din Băneasa, Timișoara, Suceava, Craiova, Sibiu, Brașov, Bacău, Târgu Mureș, Oradea, Constanța, Satu Mare și Maramureș. Aeroporturile Arad și Tulcea au înregistrat trafic marginal, cu 47, respectiv 10 pasageri.

Daniel BACIU