Cozi la Palatul Culturii pentru Brâncuși

Zeci de ieșeni au stat la coadă, încă de dimineață, la Palatul Culturii pentru a vedea „Cap de copil”, lucrarea lui Constantin Brâncuși expusă pentru prima dată la Iași. Sculptura, evaluată la 7 milioane de euro, face parte din tezaurul național.

O lucrare de 7 milioane de euro, expusă pentru prima dată la Iași

Lucrarea a fost finalizată în 1906 și turnată în bronz la Turnătoria Valsuani din Paris. Opera explorează una dintre temele recurente ale creației brâncușiene: copilăria, fragilitatea și expresivitatea chipului uman.

Sculptura are dimensiunile de 0,345 x 0,210 x 0,200 metri și este semnată pe spate: C BRANCUSI / PARIS.

Deși are dimensiuni reduse, lucrarea concentrează o forță expresivă care explică interesul publicului. Pentru mulți vizitatori, întâlnirea cu opera nu este doar o vizită la muzeu, ci o apropiere directă de una dintre figurile majore ale artei moderne.

Pentru Iași, „Brâncuși la Palat” este mai mult decât o expoziție temporară. Este un moment în care orașul se conectează la patrimoniul cultural românesc și la unul dintre cei mai importanți artiști ai secolului XX.

O lucrare mică, un impact puternic

„Cap de copil” atrage prin delicatețe și prin tensiunea dintre simplitatea formei și profunzimea expresiei. Tema copilăriei este redusă la esență: chip, volum, tăcere și emoție.

Lucrarea nu are nevoie de decoruri spectaculoase pentru a impresiona. Tocmai discreția ei îi face pe vizitatori să se apropie mai atent și să petreacă timp în fața vitrinei.

Imaginea ieșenilor stând la coadă pentru Brâncuși rămâne una dintre cele mai clare dovezi că marile opere pot aduna publicul și pot transforma o zi obișnuită într-un eveniment cultural memorabil.