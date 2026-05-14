Haos total pe Autostrada Unirii A8!

* pe lotul Leghin – Moțca, grupul UMB s-a trezit într-o situație absurdă: fără bani suficienți pentru a continua lucrările și fără toate avizele necesare pentru a lucra pe întreg traseul * asta, după ce fusese nevoit să adapteze soluțiile tehnice pentru zone instabile, pentru noduri rutiere care necesitau reproiectare și pentru sectoare unde configurația terenului impunea modificări * la toate acestea s-au adăugat și exproprieri suplimentare, generate tocmai de modificările tehnice impuse de teren!

Autostrada Moldovei continuă să fie prinsă într-un carusel al promisiunilor, întârzierilor și blocajelor administrative, iar lotul Leghin – Moțca, primul șantier deschis oficial pe Autostrada A8, a devenit simbolul perfect al haosului birocratic care macină unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din România.

Lotul Leghin – Moțca rămâne înghețat la un stadiu fizic de doar 7%

Deși oficialii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere promiteau reluarea lucrărilor în luna mai 2026, realitatea din teren contrazice din nou optimismul autorităților. Utilajele nu au revenit în forță pe șantier, mobilizarea masivă anunțată nu s-a produs, iar tronsonul care trebuia să conecteze Moldova la vestul țării rămâne înghețat la un stadiu fizic de doar 7%.

În spatele acestei stagnări se ascunde un lanț complicat de probleme financiare, administrative și tehnice care au transformat primul tronson al A8 într-un proiect blocat exact în momentul în care ar fi trebuit să accelereze.

Constructorul lotului este grupul UMB, controlat de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, companie considerată în ultimii ani locomotiva marilor șantiere de infrastructură din România. Contractul pentru Leghin – Moțca a fost semnat în septembrie 2023, iar proiectarea a început în februarie 2024. Doar că etapa care trebuia să dureze șase luni s-a transformat într-un proces întins pe mai bine de un an.

Motivul? Realitatea din teren nu a coincis cu documentațiile inițiale. Constructorul a fost nevoit să adapteze soluțiile tehnice pentru zone instabile, pentru noduri rutiere care necesitau reproiectare și pentru sectoare unde configurația terenului impunea schimbări importante față de planurile inițiale.

Problema majoră a fost pierderea finanțării prin PNRR

În februarie 2025, lotul Leghin – Moțca devenea oficial primul șantier deschis pe A8. Era momentul prezentat drept începutul concret al „Autostrăzii Unirii”. Entuziasmul a durat însă foarte puțin. La scurt timp după debutul lucrărilor, șantierul s-a blocat aproape complet.

Problema majoră a fost pierderea finanțării prin PNRR, o lovitură uriașă pentru proiect. În paralel, anumite sectoare ale lucrării nu au mai putut fi autorizate din cauza intrării în procedura de revizuire a acordului de mediu.

Practic, constructorul s-a trezit într-o situație absurdă: fără bani suficienți pentru a continua lucrările și fără toate avizele necesare pentru a lucra pe întreg traseul.

La toate acestea s-au adăugat și exproprieri suplimentare, generate tocmai de modificările tehnice impuse de teren. Unele bretele de nod rutier au trebuit mutate, anumite sectoare recalibrate, iar soluțiile de trafic ajustate pentru evitarea zonelor cu risc de instabilitate.

Oficial, toate aceste modificări sunt justificate tehnic și nu afectează traseul fundamental al autostrăzii. Neoficial însă, ele au contribuit masiv la acumularea întârzierilor care au aruncat proiectul cu cel puțin doi ani în urmă față de promisiunile inițiale.

Dacă la momentul semnării contractului se vorbea despre deschiderea circulației în vara anului 2026, noul orizont realist de finalizare a devenit acum anul 2028.

Finanțare prin Programul Transport 2021–2027

Pentru Moldova, vestea este devastatoare. Fiecare lună de întârziere înseamnă investiții amânate, costuri suplimentare și o nouă lovitură pentru încrederea publică în marile proiecte de infrastructură.

În bugetul pe 2026, lotul Leghin – Moțca beneficiază acum de finanțare prin Programul Transport 2021–2027, după pierderea banilor din PNRR. Sunt prevăzute alocări efective de peste 600 de milioane de lei și angajamente de plată de aproximativ 550 de milioane de lei, însă rămâne de văzut cât de rapid vor ajunge efectiv banii în teren și dacă blocajele birocratice vor fi depășite.

În tot acest timp, UMB continuă să domine masiv Autostrada A8. Grupul controlat de Dorinel Umbrărescu are contracte pentru aproximativ 151 de kilometri din traseul total al autostrăzii dintre Târgu Mureș și Moțca, în valoare de peste 21 de miliarde de lei. Practic, fără capacitatea de mobilizare a UMB, multe dintre marile proiecte rutiere ale României ar risca să intre într-un blocaj și mai mare.

Adevăratul test rămâne Leghin – Moțca

Compania lucrează simultan și pe alte proiecte uriașe: A7, Drumul Expres Craiova–Pitești, modernizări feroviare și alte sectoare strategice, ceea ce demonstrează forța logistică impresionantă a grupului românesc.

Între timp, pe sectorul ieșean al A8, licitațiile și contractele continuă să se miște lent. Pentru tronsonul Moțca - Târgu Frumos ofertele sunt încă în reevaluare. Pe loturile Târgu Frumos - Lețcani și Lețcani - Iași au fost deja desemnați constructorii, iar pentru segmentul Iași - Ungheni, spre granița cu Republica Moldova, asocierea italiană Itinera - Saipem este favorită.

Totuși, adevăratul test rămâne Leghin - Moțca. Acest tronson trebuia să fie demonstrația că Autostrada Unirii intră, în sfârșit, în faza ireversibilă a execuției. În schimb, a devenit imaginea unui proiect prins între promisiuni politice, finanțări pierdute și proceduri administrative sufocante.

Daniel BACIU