Două seri cu „Rigoletto” în Sala Mare

Opera Națională Română din Iași încheie luna mai cu două reprezentații ale operei „Rigoletto”, de Giuseppe Verdi. Spectacolele sunt programate sâmbătă, 23 mai, și duminică, 24 mai, de la ora 18:30, în Sala Mare. Pentru publicul ieșean, finalul de lună aduce una dintre cele mai cunoscute lucrări din repertoriul liric universal. Montarea va fi prezentată în două distribuții diferite, ceea ce poate transforma fiecare seară într-o experiență scenică distinctă. Cele două reprezentații reunesc soliști invitați, alături de soliștii, Corul, Baletul și Orchestra Operei Naționale Române din Iași. La pupitrul dirijoral se va afla Daniel Jinga, managerul Operei Naționale București, prezența sa fiind unul dintre reperele acestor spectacole de final de mai.

„Rigoletto”, una dintre marile opere ale lui Verdi

„Rigoletto” este una dintre creațiile emblematice ale lui Giuseppe Verdi și una dintre cele mai intense partituri ale secolului al XIX-lea. Opera în trei acte a avut premiera absolută la Veneția, pe 11 martie 1851, și a rămas constant în repertoriul marilor scene datorită forței dramatice și muzicii construite în jurul unor teme puternice: iubire, trădare, putere și sacrificiu. Pentru spectatorii din Iași, programarea a două reprezentații în același weekend oferă șansa de a urmări aceeași operă în formule artistice diferite. Distribuțiile distincte pot schimba accentele dramatice, relațiile dintre personaje și energia scenică. Astfel, fiecare seară poate avea propria identitate, chiar dacă partitura și povestea rămân aceleași.

Final de lună pe scena Operei ieșene

Spectacolele de sâmbătă și duminică sunt ultimele două reprezentații ale lunii mai la Opera Iași. Ambele au loc în Sala Mare, de la ora 18:30. Biletele pot fi achiziționate de la Agenția Operei, aflată în foaierul instituției, și online, de pe site-ul operaiasi.ro. Programarea operei „Rigoletto” într-un weekend poate atrage atât publicul fidel al Operei, cât și spectatorii care caută o experiență culturală importantă la final de săptămână. Lucrarea lui Verdi rămâne una dintre acele opere care pot aduce în sală și melomani experimentați, și spectatori aflați la prima întâlnire cu repertoriul liric.

Ce urmează în iunie la Opera Iași

După cele două seri cu Verdi, Opera Națională Română din Iași intră în luna iunie cu un program variat. Calendarul oficial al instituției include musical, concert, balet, cantată scenică și operă. Evenimentele anunțate sunt: 3 iunie, ora 18:30, Sala Mare – „Sunetul muzicii”, de Richard Rodgers 4 iunie, ora 18:30, Sala Mare – „Sunetul muzicii”, de Richard Rodgers 5 iunie, ora 18:30 – „Concert în foaier” 7 iunie, ora 12:00, Sala Mare – „Zâna păpușilor”, de Josef Bayer 10 iunie, ora 18:30, Sala Mare – „Carmina Burana”, de Carl Orff 11 iunie, ora 18:30, Sala Mare – „Carmina Burana”, de Carl Orff 17 iunie, ora 18:30, Sala Mare – „Carmen”, de Georges Bizet Astfel, după un final de mai dominat de Verdi, Opera Iași continuă cu titluri cunoscute publicului larg, de la musicalul „Sunetul muzicii” până la „Carmina Burana” și „Carmen”. Maura ANGHEL