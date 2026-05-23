Iașul va găzdui, între 26 și 29 mai 2026, Olimpiada Națională de Creativitate Științifică. Aproape 380 de elevi și 100 de profesori vor veni în Capitala Moldovei, într-o competiție în care nu se premiază doar cunoștințele, ci și capacitatea de a imagina, construi, testa și explica proiecte științifice originale.

Olimpiada este structurată pe trei mari secțiuni: Științe fundamentale, Științe aplicate și Tehnologia informației. Participă atât elevi juniori, din clasele V–VIII, cât și elevi seniori, din clasele IX–XII.

Misiunea competiției este una importantă pentru educația românească: dezvoltarea creativității științifice, tehnologice și inginerești în rândul elevilor care au aptitudini și pasiune pentru cercetare, inovație și soluții practice.

Practic, Iașul va deveni, pentru câteva zile, un laborator național al ideilor. Elevii vor veni cu proiecte lucrate în școli, în echipe sau individual, iar prezentările vor testa nu doar partea științifică, ci și capacitatea participanților de a-și susține argumentele în fața unei comisii.

O competiție despre curajul de a transforma ideile în descoperiri

Organizarea olimpiadei este susținută de autorități locale, instituții academice, culturale și economice, printre care Primăria Municipiului Iași, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Complexul Național Muzeal „Moldova”, colegii ieșene și parteneri din mediul privat.

Dincolo de partea festivă, competiția are o miză profundă: le oferă elevilor un cadru în care ideile lor sunt luate în serios. Într-un sistem educațional în care performanța este adesea măsurată prin note și examene, Olimpiada Națională de Creativitate Științifică pune accent pe altceva: imaginație aplicată, gândire critică, experiment și curaj.

Pentru Iași, evenimentul este și o oportunitate de vizibilitate națională. Orașul va primi elevi și profesori din toate regiunile țării, într-un moment în care educația, știința și tehnologia devin teme tot mai importante pentru viitorul comunităților.

Iașul, orașul în care ideile elevilor ajung pe scenă națională

Olimpiada Națională de Creativitate Științifică 2026 nu este doar o competiție școlară. Este o întâlnire între generații, între profesori și elevi, între școală și universitate, între curiozitate și aplicabilitate.

La Iași, tinerii pasionați de știință vor avea ocazia să arate că performanța nu înseamnă doar memorare, ci și capacitatea de a pune întrebări, de a construi ipoteze și de a căuta soluții. Iar pentru mulți dintre ei, această olimpiadă poate fi primul pas spre cercetare, inginerie, medicină, tehnologie sau antreprenoriat științific. Teona SOARE